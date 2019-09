Fonte : romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2019)no: Ildidelsi è riunito nella sede di Largo Brocchi alla presenza del consigliereBordoni, coordinatoreno del partito, per discutere di tutte le iniziative da portare avanti nei prossimi mesi per riaffermare il partito sul territorio dove né Regione né Comune danno risposte adeguate ai problemi dei cittadini. “Una nuova sede dove le bandiere degli Azzurri sono esposte con fierezza”, sottolinea Paolo Barbato Coordinatore, “costituisce un presidio importante ed sarà un punto di riferimento tanto per gli abitanti del quartiere Ardeatino quanto per le componenti del partito da quella giovanile all’associazionismo”. Una testimonianza che la comunità è viva e attiva che fa politica con serietà e coraggio. “Da oggi – aggiunge Barbato – si ...

LuciaMosca1 : (VIII Municipio Roma, si riunisce il coordinamento municipale di Forza Italia con Davide Bordoni) Segui su: La… - nerinagarofalo : dal wall di Michele Centorrino una notizia davvero bella. Ogni segnale di inclusività è la vera ricchezza della ap… - FiliFilfrog : RT @stefano997: INTELLIGENZA EMOTIVA A SCUOLA A ROMA •===•===•===•===•===•===•=== ?? È il 25 settembre. A #Roma, nella Sala Consiliare dell… -