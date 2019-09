Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 20 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TRIONFALE E LABARO E PIU’ AVANTI PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA CASILINA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO TRA USCITA LA PISANA E USCITA CASILINA E SI STA IN CODA PE RUN INCIDENTE TRA VIA DELLA BUFALOTTA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 19 : 15 : VI Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 19:05 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TRIONFALE E LABARO E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E NOMENTANA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO A TRATTI TRA AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E USCITA CASILINA SEMPRE SULLA CASILINA ALTEZZA SAN CESAREO CODE PER UN INCIDENTE TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TRIONFALE E LABARO E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E NOMENTANA DOVE REGISTRIAMO ANCHE UN INCIDENTE AD ALTEZZA DIRAMAZIONE Roma SUD; MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO SOSTENUTO TRA AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E USCITA PRENESTINA SULLA A24 DIRAMAZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TRIONFALE E LABARO E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E NOMENTANA DOVE REGISTRIAMO ANCHE UN INCIDENTE AD ALTEZZA DIRAMAZIONE Roma SUD; MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO SOSTENUTO TRA AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E USCITA PRENESTINA SULLA A24 DIRAMAZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA E LABARO E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E NOMENTANA; MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO SOSTENUTO TRA AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E USCITA PRENESTINA ANDIAMO SULLA VIA APPIA CODE E RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA AEROPORTO DI CIAMPINO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E NOMENTANA; MENTRE IN ESTERNA SEMPRE CODE E RALLENTAMENTI TRA AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E USCITA TUSCOLANA CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA DOVE TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA CASTEL DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E NOMENTANA; MENTRE IN ESTERNA SEMPRE CODE E RALLENTAMENTI TRA AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E USCITA TUSCOLANA CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA DOVE TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA CASTEL DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA; MENTRE IN ESTERNA SEMPRE CODE E RALLENTAMENTI TRA LA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma SUD; CI SPOSTIAMO SULLA VIA AURELIA DOVE TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA PERMANGONO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E L’ARDEATINA; RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA; SI RALLENTA INOLTRE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE VIABILITA’ RIPRISTINATA AD ECCEZIONE DELLE CODE RESIDUE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E L’ARDEATINA; RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA; SULLA SALARIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN GRADUALE RIPRESA. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E LA A91 Roma-FIUMICINO, MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA L’APPIA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E, AVANTI, TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA; SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SEGNALANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’AUTOSTRADA A91 E TRA CASSIA BIS E FLAMINIA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E LA A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SEGNALANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’AUTOSTRADA A91 E TRA CASSIA BIS E FLAMINIA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E LA A24; CODE SULL’INTERO TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SEGNALANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA E TRA LA LAURENTINA E LA A91 E, PROSEGUENDO ANCORA, TRA CASSIA BIS E FLAMINIA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA CASILINA E TIBURTINA E ...