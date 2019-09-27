romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 15:30: VIABILITÀ 27 SETTEMBRE 2019 ORE 15… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : Firenze - Coda A1 Bologna-Roma Coda in uscita a Firenze Impruneta provenendo da Bologna per traffico intenso sulla viabilita' o... -
Dalla Rete Google NewsMigranti: tra poco ispezione Open Arms, a bordo anche Squadra mobile e Guardia costiera - Affaritaliani.it
Migranti: tra poco ispezione Open Arms, a bordo anche Squadra mobile e Guardia costiera Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E L’ARDEATINA; RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA; SI RALLENTA INOLTRE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE VIABILITA’ RIPRISTINATA AD ECCEZIONE DELLE CODE RESIDUE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E L’ARDEATINA; RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA; SULLA SALARIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN GRADUALE RIPRESA. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA TUSCOLANA E LA A91 Roma-FIUMICINO, MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA L’APPIA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E, AVANTI, TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA; SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SEGNALANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’AUTOSTRADA A91 E TRA CASSIA BIS E FLAMINIA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E LA A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SEGNALANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’AUTOSTRADA A91 E TRA CASSIA BIS E FLAMINIA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E LA A24; CODE SULL’INTERO TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SEGNALANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA E TRA LA LAURENTINA E LA A91 E, PROSEGUENDO ANCORA, TRA CASSIA BIS E FLAMINIA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA CASILINA E TIBURTINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA CASILINA E TIBURTINA. SEMPRE IN ESTERNA, FORTI RALLENTAMENTI TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA E, PROSEGUENDO ANCORA, TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PONTINA; LUNGHE CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI COL PRIMO APPUNTAMENTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE CONGESTIONATA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; PER CHI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 20.20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO CODE SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA STESSA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 19.35 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma CODE ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO DALL’ANSA DEL TEVERE AL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 19.05 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, ANCHE PER INCIDENTE NEL TRATTO PONTINA- ARDEATINA MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 18.35 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma CODE ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO DALL’ANSA DEL TEVERE AL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 18.05 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma CODE ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO DALL’ANSA DEL TEVERE AL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 17.35 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SULLA COLOMBO CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 17.05 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-NAPOLI L’INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE DI NAPOLI E’ RISOLTO PERMANGONO CODE CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 PER UN INCIDENTE TRA MONTEPORZIO E SAN CESAREO IN DIREZIONE Roma-NAPOLI SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E ...