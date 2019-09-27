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Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 09 | 45 Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 09:45 (Di venerdì 27 settembre 2019) Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SEGNALANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’AUTOSTRADA A91 E TRA CASSIA BIS E FLAMINIA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E LA A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA DEI FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA E, IN SENSO CONTRARIO, TRA VIA TOGLIATTI E IL GRA IN USCITA; SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO CODE TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR; SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA CASTAGNETTA IN DIREZIONE Roma. SEMPRE SULLA PONTINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN ENTRATA; TRAFFICO ...
Fonte : romadailynews

twitterTrafficoA : Roma - Coda    A24 Roma-L'Aquila-Teramo   Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

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