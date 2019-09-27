romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 08:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-09-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 08:45: VIABILITÀ 27 SETTEMBRE 2019 ORE 08… -
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Sicilia: completata seconda fase lavori fiume San Leonardo Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SEGNALANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA E TRA LA LAURENTINA E LA A91 E, PROSEGUENDO ANCORA, TRA CASSIA BIS E FLAMINIA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA CASILINA E TIBURTINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA CASILINA E TIBURTINA. SEMPRE IN ESTERNA, FORTI RALLENTAMENTI TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA E, PROSEGUENDO ANCORA, TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PONTINA; LUNGHE CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI COL PRIMO APPUNTAMENTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE CONGESTIONATA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; PER CHI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 20.20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO CODE SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA STESSA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 19.35 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma CODE ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO DALL’ANSA DEL TEVERE AL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 19.05 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, ANCHE PER INCIDENTE NEL TRATTO PONTINA- ARDEATINA MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 18.35 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma CODE ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO DALL’ANSA DEL TEVERE AL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 18.05 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma CODE ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO DALL’ANSA DEL TEVERE AL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 17.35 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SULLA COLOMBO CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 17.05 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-NAPOLI L’INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE DI NAPOLI E’ RISOLTO PERMANGONO CODE CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 PER UN INCIDENTE TRA MONTEPORZIO E SAN CESAREO IN DIREZIONE Roma-NAPOLI SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 16.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-NAPOLI CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE DI NAPOLI SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E L’APPIA MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E L’APPIA MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA FLAMINIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO FLAMINIO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 12.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA IN CARREGGIATA ESTERNA, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E CASSIA BIS, PROSEGUENDO SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E ARDEATINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 11.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CAUSA CODE TRA FLAMINIA E CASSIA, E PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA L’A24 Roma-TERAMO E LA PRENESTINA E RA CASILINA E ARDEATINA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 10.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CAUSA CODE TRA FLAMINIA E CASSIA, E PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA APPIA E DIRAMAIZONE Roma SUD E TRA PRENESTINA E TIBURTINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALLL’ALTEZZA DI ...