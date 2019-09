Via libera all’IPTV pure via Facebook | codici Xtreme Codes in vendita sul social

Campidoglio : Via libera in Giunta all’apertura di un negozio di frigoriferi d’arte firmati Dolce e Gabbana : Roma – La Giunta capitolina ha approvato la proposta commerciale presentata dall’azienda italiana Smeg che consentirà l’apertura di un punto vendita di frigoriferi d’arte firmati dagli stilisti Dolce e Gabbana in via IV Novembre. Come previsto dal Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica, in deroga alle disposizioni contenute nell’art. 12, co. 11, il progetto è passato al ...

Suicidio assistito - Via libera della Corte Costituzionale : in quali casi è lecito : La Corte Costituzionale apre al Suicidio assistito. "In attesa del deposito della sentenza - si legge nella nota diffusa dopo l'udienza di ieri sul caso Marco Cappato e sulla punibilità dell'aiuto al Suicidio - l'Ufficio stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell'articolo 5

Pensioni : Quota 100 - per Cazzola va cancellata - Via libera alla conferma dell'OD : I costi derivanti dal meccanismo della Quota 100 sono troppo elevati. Ad affermarlo è l'economista e deputato Giuliano Cazzola ancora all'attacco della misura voluta dal Governo giallo-verde ed entrata in vigore nel 2019. Si continua a discutere, infatti, sulle misure in materia previdenziale da inserire nella nuova Legge di Stabilità e sulle possibili conferme degli interventi voluti dal precedente esecutivo. Atteso per il 27 settembre il ...

Ceta - crolla l’export di Grana e Parmigiano in Canada : dall’inefficiente gestione delle quote al Via libera ai tarocchi - ecco i possibili motivi : Dopo l’aumento del 2018, nei primi mesi del 2019 sono crollate le esportazioni di Grana Padano e Parmigiano Reggiano e, in generale, quelle dei prodotti caseari italiani verso il Canada. Questo nonostante l’export complessivo verso Toronto continui ad aumentare, a due anni dall’applicazione in forma provvisoria del Ceta, l’accordo di libero scambio del quale la ministra dem delle Politiche Agricole Teresa Bellanova vuole la ratifica, in barba ai ...

Lombardia : Via libera bilancio consolidato 2018 Regione (3) : (AdnKronos) - La mozione sottolinea che nel 2018 in Lombardia sono state eseguiti più di 4000 interventi (828 trapianti d’organi e 3416 innesti di tessuto) ed evidenzia come sia importante sensibilizzare la società civile sull’importanza di esprimersi in vita in merito alla donazione. L’inizio dei l

Lombardia : Via libera bilancio consolidato 2018 Regione (2) : (AdnKronos) - La seduta è quindi proseguita con la discussione di due mozioni: respinta a maggioranza la mozione sull’obbligo di iscrizione all’Albo dei tecnici di prevenzione che hanno rapporto di lavoro esclusivo con le Ats regionali (primo firmatario Simone Verni del Movimento 5 stelle). Approvat

Lombardia : Via libera bilancio consolidato 2018 Regione : Milano, 24 set. (AdnKronos) - Via libera al bilancio consolidato 2018 da parte di Regione Lombardia con 39 voti a favore e 29 contrari. Regione Lombardia e le sue società controllate e partecipate evidenziano un utile di 636,1 milioni di euro. Di questi 560 milioni sono riconducibili a Regione Lomba

Via libera al secondo film di Downton Abbey dopo gli incassi al botteghino : “Serve una nuova idea” : Già alla première londinese dello scorso 13 settembre l'idea di un secondo film di Downton Abbey era stata ventilata sul red carpet dai produttori, vincolandone però l'eventuale realizzazione al successo al botteghino. Ora che i numeri danno ragione a Fellowes e premiano il suo sequel per il grande schermo, la strada sembra ormai spianata verso un ulteriore capitolo dell'acclamato period drama destinato alle sale. La conferma ...

Migranti - Ocean Viking sbarcherà i 182 a bordo a Messina : Via libera del ministero dell’Interno : La Ocean Viking sbarcherà a Messina i 182 Migranti che ha soccorso davanti alla Libia sei giorni fa. Il porto siciliano è stato assegnato dal ministero dell’Interno nelle scorse dopo una nuova richiesta giunta dalla nave di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere che avevano sottolineano come a bordo ci siano anche una neonata di soli 8 giorni e altri 13 bambini. L’imbarcazione si trova ad est di Linosa e nel pomeriggio la ong ...

Cina - riconoscimento facciale nel metrò : Via libera agli over 60 : La sperimentazione permette di sbloccare i tornelli elettrici senza bisogno di obliterare, con l'obiettivo di estendere il sistema a disabili e veterani

Carige - Via libera al piano di salvataggio : L'assemblea di Carige ha dato il via libera al piano di salvataggio preparato dai tre commissari nominati dalla Bce.

Due passaporti agli altoatesini Vienna spinge per il Via libera : Redazione Avanza il progetto del doppio passaporto da concedere ai cittadini dell'Alto Adige appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il Parlamento austriaco ha approvato l'emendamento che dà via libera al ministro degli Interni di Vienna di avviare nuovi colloqui con i suoi omologhi italiani, a Roma e a Bolzano. Il provvedimento è passato con i voti della OeVP, i popolari del leader ed ex cancelliere Sebastian Kurz, e della FPOe, ...

Umbria - c'è il Via libera degli iscritti M5s all'accordo col Pd : "Inizia nuova era" : Un sì molto meno netto rispetto a quello con cui gli iscritti al M5s avevano dato il via libera alla nascita del governo...

Carige - Via libera al salvataggio : Genova, 20 set. (Adnkronos) – L’assemblea dei soci di Banca Carige ha approvato l’aumento di capitale da 700 milioni di euro e il piano di salvataggio di Fitd e Cassa Centrale banca. La delibera è passata con il 91% dei voti a favore. Presente il 47,6% del capitale. Dal via libera all’aumento dell’assemblea di Banca Carige, dice il commissario Fabio Innocenzi, “ci guadagnano tutti, la banca, il ...