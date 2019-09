Vettel | voglio essere campione con la Ferrari

Sebastian Vettel F1 - GP Russia 2019 : “Voglio vincere a Sochi e in altre gare. Il mio obiettivo è sempre il Mondiale in Ferrari” : Sebastian Vettel è pronto per il GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Sochi il tedesco arriva con grande convinzione, dopo il successo a Singapore, che sicuramente gli ha dato maggior serenità di quanto ne avesse prima del weekend a Marina Bay. Gli errori e le critiche annessi avevano pesato e il teutonico con i 25 punti asiatici si è tolto un bel peso dallo stomaco. La prossima sfida sarà, quindi, in terra ...

F1 - doppietta Ferrari a Singapore. Ma Leclerc : “Vettel prima al pit-stop? Voglio spiegazioni per la decisione - difficile da capire in gara” : L’uno-due mancava da due anni, è la terza vittoria consecutiva per la scuderia e alla vigilia del week-end le favorite erano le Mercedes, asfaltate sullo street circuit di Singapore. Eppure la doppietta Ferrari ha uno strascico amaro, perché il successo di Sebastian Vettel davanti a Charles Leclerc, a conti fatti, è merito anche della strategia decisa dal muretto. Ovvero pit-stop anticipato, con il tedesco che si è ritrovato davanti al ...