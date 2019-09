Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) (AdnKronos) - “La scelta di far entrare in vigore l’ordinanza il 28– ha detto l’assessore Segala – ha anche un importante valore simbolico. Quello infatti è il giorno in cui, in tutto il mondo, si celebra ‘l’Ora della Terra’, cioè l’evento che spinge a interrogarci sul nostro futuro e su quel

hegiae : RT @alefthand_: Io @ taylorswift13 che non viene in Italia, in particolare a Verona, città di Romeo e Giulietta, protagonisti di “Love Stor… - TV7Benevento : Verona: città plastic free, da marzo 2020 materiali biodegradabili per gli alimenti (2)... - TV7Benevento : Verona: città plastic free, da marzo 2020 materiali biodegradabili per gli alimenti... -