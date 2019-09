Verissimo Paola Perego per 30 anni ho sofferto di attacchi di panico

Fonte : people24.myblog

(Di venerdì 27 settembre 2019)a “” durante l’intervista fatta alla Toffanin ha svelato di averdidiper oltre trent’e della sofferenza provata quando le hanno chiuso il programma in Rai dopo essere stata accusata «ingiustamente di ses…ismo» e rivela le difficoltà di convivere con questo male subdolo: «Ne hoper una trentina d’, quasi tutta la vita, tant’è che sto scrivendo un libro sull’argomento. Il primo attacco dinon lo scordi mai. Io avevo sedici, ero in macchina, mentre tornavo dal cinema e mi mancava l’aria. In generale, quando mi arrivavano le crisi scrivevo molto, così ora ho deciso di raccogliere i miei diari e di scrivere questo libro per raccontare la mia esperienza e far capire agli altri che se chiedi aiuto è molto più facile guarire». Un mostro come lo chiama la conduttrice, che si tende a nascondere: «Chi ha gli ...

novasocialnews : Paola Perego a 'Verissimo': “Ferita dalle accuse ingiuste di essere sessista” #novasocialnews #televisione… - lifestyleblogit : In esclusiva, a Verissimo @peregopaola confessa di aver sofferto di attacchi di panico e rivela le difficoltà di c… - carmenFashionCr : Paola Perego a Verissimo:”Ho sofferto di attacchi di panico”, e piange -