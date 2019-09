Verissimo | il dramma che Paola Perego ha sempre nascosto | Di cosa soffro da 30

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) "Il primo attacco di panico non lo scordi mai".parla a Silvia Toffanin adel suo problema di salute: "Io avevo sedici anni, ero in macchina, mentre tornavo dal cinema e mi mancava l’aria. In generale, quando mi arrivavano le crisi scrivevo molto, così ora ho deciso di raccog

guidomarchello : @Fabrto1 È verissimo. Un dramma! - Franchi71465344 : Il dramma di #damante: non prendere un euro sulle vendite del libro di #giuliadelellis #verissimo - JL83X : non hanno inserito tutto... avrebbero dovuto parlare del dramma di quell'assassino che ti ha rifatto la faccia Volp… -