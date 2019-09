Vaccini | in Toscana si faranno tutti da medico di famiglia

Vaccini Toscana : nell’Empolese 120 bimbi non in regola : Sono 120, il 2,24% del totale, i bambini nati tra 2014 e 2017 (2-5 anni) che risultano ancora non vaccinati nell’area dell’Empolese Val d’Elsa. Il dato è stato diffuso dall’Asl Toscana Centro in un comunicato. Nel dettaglio, spiega l’Azienda sanitaria, “circa il 2,43% dei bambini risulta ancora non vaccinato contro tetano, poliomelite ed epatite B, mentre il 3,96% non ha ricevuto ancora la prima dose di ...

Vaccini - l’asp Toscana : 700 bimbi non vaccinati nell’area fiorentina : Nell’ultimo anno i dati sulle vaccinazioni in età pediatrica mostrano un trend di crescita in Toscana (relativa ai bambini nati nel 2016), un segnale di una ripresa dopo alcuni anni di coperture in diminuzione. Per alcuni Vaccini e in alcune aree territoriali è stato raggiunto il 95% della copertura, considerata quale soglia minima per la cosiddetta ‘immunità di gregge’. Tuttavia ad oggi, secondo quanto riscontrato ...