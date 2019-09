Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019) Alzi la mano chi, guardando il video, non ha pensato almeno un attimo ad un gol dia San Siro contro il Milan. Ai più nostalgici sarà sicuramente accaduto e, per uno strano scherzo del destino, la data è la stessa: 26 settembre, ma del 1998, ben 21 anni fa. Adesso, la storia si ripete. Ma siamo negli Usa e si gioca la partita tra Creighton Bluejays e Tulsa Golden Hurricane., calciatore dei Creighton Bluejays, ha la possibilità di calciare una punizione molto pericolosa, anche se la distanza è proibitiva. Il portiere avversario ha infatti toccato il pallone con le mani su retropassaggio del compagno. E’ fallo, ma non si tratta di rigore, bensì di punizione. In area. Con una distanza di cinque metri e con l’intera squadra ina protezione della porta. Ma il calciatore giapponese, così come l’argentino 21 anni fa, trova l’unica ...

CalcioWeb : Usa, Yudai Tashiro imita Batistuta: la barriera fa muro, ma lui la piazza da posizione impossibile [VIDEO]… -