Usa | 12 morti e 805 malati a causa delle sigarette elettroniche

Usa - 12 morti per sigarette elettroniche : 21.52 Peggiora il bilancio delle malattie e dei morti legati al vaping con le sigarette elettroniche. Secondo i nuovi dati del centro per la prevenzione e il controllo delle malattie, i casi di malattie riconducibili alle sigarette elettroniche sono 805 e il numero dei morti 12. Il conteggio precedente era di 530 casi di malattie e 7 morti.

Morti più di due milioni di animali nelle foreste della Bolivia a caUsa degli incendi : Più di due milioni di animali selvatici sono Morti a causa degli incendi che nelle ultime settimane hanno devastato le enormi aree delle foreste Boliviane, in particolare la savana tropicale Chiquitania, che si estende nell’Est del Paese. “Abbiamo consultato i biologi della Chiquitania e abbiamo superato la stima di 2,3 milioni di animali dispersi in molte aree protette”, ha spiegato la professoressa Sandra Quiroga ...

Becchino canta brani neomelodici sul carro funebre e poi si scUsa : "Sono mortificato" : “Chiedo scusa a tutti perché quello che vedete nel video è una brutta scena. È qualcosa di veramente indegno che non si ripeterà mai più”. Sono queste le scuse, rilasciata a Il Mattino, di Salvatore Palumbo, il Becchino divenuto popolare sui social grazie a un video che lo ritrae alla guida di un carro funebre mentre canta a squarciagola canzoni neomelodiche.VIDEO - Becchino canta a squarciagola ...

Usa - spari sui clienti in un bar affollato di persone : 2 morti e 9 feriti a Lancaster : La violenta sparatoria in un locale affollato di clienti della città di Lancaster, nello stato del South Carolina. Due persone sono rimate uccise e altre 9 ferite tra cui quattro sono ora ricoverate in gravissime condizioni. Gli autori della sparatoria non sono stati ancora individuati e sono in fuga.Continua a leggere

Sigarette elettroniche - è allerta negli Usa : 7 morti - “livelli pericolosi di una sostanza cancerogena”. Evitare gli acquisti online o fuori dall’Ue : E’ allerta negli Stati Uniti dove si sono verificati 7 decessi a causa delle Sigarette elettroniche. Quale la reale causa della morte? Si indaga, nonostante gli esperti specifichino che nell’Unione Europea la vendita delle e-cig è regolamentata da leggi ben precise che tutelano i consumatori riducendo al minimo i rischi. I casi in cui le Sigarette elettroniche possono risultare letali sono infatti legate a un erroneo o illecito ...

Che cos’è il Tempio delle Tigri buddista in Thailandia sotto accUsa per i felini morti : Da anni al centro dell'attenzione mediatica, il Tempio delle Tigri in Thailandia è un luogo abitato da monaci buddisti che sin dalla sua fondazione ha attirato diverse polemiche per l'uso "turistico" che si faceva delle Tigri, animali che per i buddisti rappresentano la forza spirituale. Tre anni fa furono trovati 40 cuccioli di tigre congelati e morti da anni.Continua a leggere

Orrore in Usa : medico abortista custodiva 2.246 feti morti in casa : A casa del medico abortista dello stato dell'Illinois Ulrich Klopfer sono stati trovati 2.246 feti. L'agghiacciante scoperta è stata fatta dai suoi famigliari che si erano recati a visitare l'abitazione dopo che il decesso del dottore avvenuto ad inizio settembre.Continua a leggere

Usa - sparatoria ad Albuquerque - 3 morti : 8.48 Tre persone sono morte e altre due sono rimaste ferite durante una sparatoria ad Albuquerque, nello stato del New Mexico. Lo ha reso noto la polizia, aggiungendo che uno dei feriti è in gravi condizioni e che nella sparatoria sarebbero coinvolte due persone.

Usa - le morti legate alle sigarette elettroniche salgono a sei : Trump pensa di proibirle : Sono già sei le persone morte negli Stati Uniti per malattie polmonari gravi dopo aver fumato sigarette elettroniche. L’ultimo della lista è un cinquantenne deceduto in Kansas in seguito a problemi respiratori, con ogni probabilità legati all’utilizzo da parte sua di questi congegni per “svapare”, sin dalla loro introduzione considerati come un’alternativa più salutare alle classiche “bionde”. A parte i casi letali, le autorità stanno valutando ...

Maltempo in Spagna - Comunità Valenciana in ginocchio a caUsa di piogge torrenziali ed esondazioni : strade come fiumi in piena - 2 morti [FOTO e VIDEO] : L’area del Mediterraneo che comprende la Comunità Valenciana e Murcia è stata colpita dai potenti effetti di una goccia fredda, con piogge torrenziali, strade allagate ed esondazioni di fiumi e torrenti. Il Maltempo sulla Comunità Valenciana ha provocato piogge torrenziali di circa 200 litri per metro quadrato in 6 ore a Beniarrès (Alicante) e raffiche di vento fino a 76km/h a Miramar (Alicante) e Oliva (Valencia). Inoltre, strade e ferrovie ...

Toscana - già trenta morti caUsati dal super batterio New Delhi. Ecco cosa bisogna fare : Gli ultimi dati ufficiali dicono che i portatori del batterio New Delhi ricoverati negli ospedali toscani sono stati 708, in 75 hanno sviluppato la malattia batterio killer Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/09/11/batterio-killer-in-Toscana-gia-trenta-i-morti/Toscana, già trenta mortiper il batterio New DelhiEcco tutte le ...

Sigarette elettroniche - sale a 6 il bilancio dei morti negli Usa : si indaga su 450 casi sospetti : L'ultima vittima, un 55enne del Kansas, era ricoverato in ospedale "per una misteriosa malattia polmonare". I sintomi della patologia includono dolore toracico, respiro corto e vomito. E intanto produttori puntano il dito contro i prodotti acquistati da rivenditori non ufficiali, che possono essere pericolosi se inalati.Continua a leggere

Superbatterio New Delhi - 64 pazienti infetti e 17 morti sospette in Toscana : “L’infezione può essere solo una concaUsa” : Negli ospedali della Toscana “i pazienti che dal novembre 2018 al monitoraggio di fine luglio sono stati infettati dal Superbatterio New Delhi sono stati 64. La mortalità osservata finora nei casi infetti è di 17 su 44, pari quasi al 40%“. “La cautela nel comunicare il numero dei decessi è dovuta alle condizioni generali di questi pazienti: non è detto che la causa della morte sia stata necessariamente il batterio New Delhi, le ...

Usa - sale a 2 il numero dei morti per malattie respiratorie dovute alle sigarette elettroniche : Le autorità statunitensi hanno reso noto che ci sarebbe una nuova, presunta vittima delle sigarette elettroniche. L'annuncio è stato dato dall’Oregon Health Authority: il paziente in questione, morto a luglio, aveva di recente svapato prodotti contenenti cannabis. Tuttavia, non è ancora chiaro se vi siano connessioni tra i due casi e se le patologie polmonari che entrambi hanno presentato siano dovute allo svapo. Tuttavia, salgono a 215 i casi ...