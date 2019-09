Uomini e Donne news | Luigi e Irene | c’è aria di crisi? Arriva la verità

Temptation - Jessica Battistello in lacrime a Uomini e Donne : “Ecco perché è finita con Alessandro” : Una puntata che sembra essere a primo impatto molto interessante quella di oggi a Uomini e Donne. Riprendiamo con il trono classico e con i personaggi di Temptation Island Vip. Dopo l’ingresso di Katia Fanelli e Vittorio, ma anche di Ilaria e Massimo senza dimenticare il confronto di Nunzia e Arcangelo, adesso è la volta di Jessica Battistello e Andrea Filomena che non sono più tornati insieme dopo la separazione. Andrea rivede i video della sua ...

Uomini e donne oggi : la segnalazione su JAVIER : La settimana di programmazione relativa a Uomini e donne si conclude con la puntata dedicata al trono classico. Maria De Filippi fa entrare i quattro tronisti e i loro pretendenti con i quali hanno svolto le relative esterne. Gli argomenti salienti di questa puntata sono essenzialmente tre: il triangolo tra Giulio Raselli, Veronica Burchielli e Alessandro Zarino; una segnalazione su JAVIER Martinez; e, infine, lo spazio dedicato all’ultima ...

Giovanni Conversano : la proposta di nozze dell’ex Uomini e Donne è tragica. Che imbarazzo per Caterina Balivo : Giovanni Conversano è senza ombra di dubbio uno degli ex tornisti più conosciuti di ”Uomini e Donne”. Da quando la sua ex fidanzata Serena Enardu si trovava vivere l’esperienza a Temptation Island, Conversano è tornato alla ribalta con una serie di dichiarazioni che hanno fatto discutere. Ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo, nella quale ha attaccato ancora una volta la 43enne sarda, la cui storia d’amore con il cantante Pago ...

Uomini e Donne - Andrea dubbioso su Jessica : interviene la De Filippi : Maria De Filippi a Uomini e Donne cerca di far tornare insieme Andrea e Jessica E’ da poco terminata l’ultima puntata settimanale del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa occasione c’è stato il confronto tra Andrea Filomena e Jessica Battistello. Il ragazzo, appena ha messo piede nello studio del dating show, ha rivelato che la sua ex vorrebbe riallacciare i rapporti. Successivamente a fare il suo ingresso è stata ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari e la confessione-choc : "Andrea Melchiorre mi usò per nascondere droga" : Dopo Giulia De Lellis, un altro volto del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, ha deciso di raccontare la propria storia in un libro. L'ex tronista del programma di Canale 5 Valentina Dallari tuttavia, secondo quanto spifferato da Anticipazioni Tv, nella sua fatica letteraria avrebbe fatto

Temptation Island 2019 - Jessica e Andrea : il confronto a Uomini e Donne : Nella puntata di oggi, 27 settembre 2019, in studio sono entrati anche Jessica e Andrea, protagonisti di Temptation Island 2019. I due, al termine dell'esperienza nel programma, hanno deciso di lasciarsi. Ed ecco il loro ingresso in studio, per un confronto successivo a distanza. "Brividi" commenta lui entrando in studio, nel rivedere le immagini. Tra Jessica e il tentatore (che è Alessandro, attuale tronista proprio a Uomini e Donne, ndr) ...

“Io dall’estetista?”. Gianni Sperti - la piccantissima replica dell’opinionista di Uomini e donne a Paola Barale : Gianni Sperti e Paola Barale sono stati insieme 6 anni. Il loro è stato un amore travolgente che, però, è durato solo dal 1999 al 2002, anno in cui Paola Barale ha conosciuto il modello Raz Degan e ha perso la testa per lui. La fine del loro amore fu un trauma soprattutto per Gianni Sperti che ci ha messo un bel po’ a riprendersi da quella delusione amorosa che non si aspettava. Se ha ritrovato il sorriso e la voglia di vivere, come più volte ...

VERONICA BURCHIELLI/ Uomini e Donne : 'sento Alessandro vicino a me per il passato...' : VERONICA BURCHIELLI protagonista del trono classico di Uomini e Donne: feeling con Alessandro Zarino, ma Giulio Raselli...

Uomini e donne - l'esterna tra Veronica e Alessandro. E la corteggiatrice ammette : "Sì - ho pensato anche a Giulio". : Veronica è uscita con Alessandro. Per loro una passeggiata al mare. I due hanno parlato del loro vissuto, dell'assenza di una figura paterna, un feeling e affinità che sono apparse evidenti a entrambi. In studio, Giulio, che non ha portato fuori la corteggiatrice, si risente per i commenti ascoltati durante l'esterna, sul suo passato più semplice o agiato del loro.In studio, sia Alessandro che Veronica hanno specificato che il loro pensiero ...

Uomini e Donne - segnalazione su Javier : il corteggiatore ancora innamorato dell'ex fidanzata? : Poco dopo l'inizio della puntata e dell'esterna tra Sara e Javier, Maria De Filippi prende la parola per una segnalazione:"Ci sono persone che hanno partecipato, ci hanno fregato e altre volte sono state sgamate. Quando hanno fregato, hanno anche fregato soprattutto loro stesse. E' arrivata una segnalazione a un giornalista che ha girato la notizia a Claudio della redazione. E' stata chiamata questa ragazza che ha, prima, girato tutti gli ...

Uomini e Donne/ Valentina Autiero va a cavallo! - Trono Over - : Uomini e Donne Trono Over: Pamela Barretta felice con il nuovo cavaliere Enzo. sui social arriva la reazione dell'ex fidanzato Stefano Torrese.

Anticipazioni Uomini e donne : Sara lascia il trono per l'ex - Veronica 'sceglie' Alessandro : Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono classico. Nei giorni scorsi i protagonisti di questa edizione del dating show di Maria De Filippi sono tornati in studio per una nuova puntata che è stata decisamente ricca di colpi di scena. In particolar modo la padrona di casa del programma ha preso la parola per annunciare che uno dei tronisti in carica ha scelto di abbandonare il programma a distanza di quattro settimane dall'inizio delle ...

Uomini e Donne anticipazioni : ALESSANDRO e GIULIO discutono per VERONICA : Nelle puntate del trono classico di Uomini e Donne in onda prossimamente su Canale 5, i telespettatori avranno l’occasione di fare la conoscenza di VERONICA Burchielli, una corteggiatrice che catalizzerà le attenzionI di ALESSANDRO Zarino e GIULIO Raselli. Ma non sarà tutto rose e fiori, scopriamo insieme perché… Uomini e Donne, news: VERONICA è uscita sia con ALESSANDRO e sia con GIULIO In base alle anticipazioni fornite da Il ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari : "Andrea Melchiorre mi mise della droga nelle scarpe durante un'esterna" : Dopo l'esperienza come tronista a Uomini e Donne, Valentina Dallari ha fatto parlare di sé sulle riviste di cronaca rosa non per la sua partecipazione a reality o gossip da copertina, ma per il suo stato di salute. A causa di alcuni rilevanti disturbi alimentari, la giovane dj fu costretta ad abbandonare le scene e ad intraprendere un percorso riabilitativo per rimettersi in forza e continuare a vivere della propria arte. Il lungo percorso di ...