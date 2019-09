Uomini e donne | l' esterna tra Veronica e Alessandro E la corteggiatrice ammette

Uomini e Donne - segnalazione su Javier : il corteggiatore ancora innamorato dell'ex fidanzata? : Poco dopo l'inizio della puntata e dell'esterna tra Sara e Javier, Maria De Filippi prende la parola per una segnalazione:"Ci sono persone che hanno partecipato, ci hanno fregato e altre volte sono state sgamate. Quando hanno fregato, hanno anche fregato soprattutto loro stesse. E' arrivata una segnalazione a un giornalista che ha girato la notizia a Claudio della redazione. E' stata chiamata questa ragazza che ha, prima, girato tutti gli ...

Uomini e Donne/ Valentina Autiero va a cavallo! - Trono Over - : Uomini e Donne Trono Over: Pamela Barretta felice con il nuovo cavaliere Enzo. sui social arriva la reazione dell'ex fidanzato Stefano Torrese.

Anticipazioni Uomini e donne : Sara lascia il trono per l'ex - Veronica 'sceglie' Alessandro : Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono classico. Nei giorni scorsi i protagonisti di questa edizione del dating show di Maria De Filippi sono tornati in studio per una nuova puntata che è stata decisamente ricca di colpi di scena. In particolar modo la padrona di casa del programma ha preso la parola per annunciare che uno dei tronisti in carica ha scelto di abbandonare il programma a distanza di quattro settimane dall'inizio delle ...

Uomini e Donne anticipazioni : ALESSANDRO e GIULIO discutono per VERONICA : Nelle puntate del trono classico di Uomini e Donne in onda prossimamente su Canale 5, i telespettatori avranno l’occasione di fare la conoscenza di VERONICA Burchielli, una corteggiatrice che catalizzerà le attenzionI di ALESSANDRO Zarino e GIULIO Raselli. Ma non sarà tutto rose e fiori, scopriamo insieme perché… Uomini e Donne, news: VERONICA è uscita sia con ALESSANDRO e sia con GIULIO In base alle anticipazioni fornite da Il ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari : "Andrea Melchiorre mi mise della droga nelle scarpe durante un'esterna" : Dopo l'esperienza come tronista a Uomini e Donne, Valentina Dallari ha fatto parlare di sé sulle riviste di cronaca rosa non per la sua partecipazione a reality o gossip da copertina, ma per il suo stato di salute. A causa di alcuni rilevanti disturbi alimentari, la giovane dj fu costretta ad abbandonare le scene e ad intraprendere un percorso riabilitativo per rimettersi in forza e continuare a vivere della propria arte. Il lungo percorso di ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi rivela lo scandalo : "Ho gli screenshot" - chi ha truffato il programma : Le anticipazioni in merito alla puntata di Uomini e Donne di venerdì 27 settembre, in onda su Canale 5, sono davvero scottanti. Maria De Filippi presenterà al suo affezionato pubblico una nuova puntata del Trono Classico, il quale ci regalerà, appunto, un inaspettato colpo di scena. Risulta infatti

Spoiler Uomini e donne - Javier viene smascherato e mandato via : Sara in lacrime : I colpi di scena a Uomini e donne non mancano e anche la puntata di oggi, venerdì 27 settembre si preannuncia decisamente ricca. Le anticipazioni ufficiali sul programma, infatti, rivelano che in studio torneranno i protagonisti del trono classico e ci sarà spazio per una prima importante segnalazione che metterà nei guai uno dei nuovi corteggiatori. Stiamo parlando del tenebroso Javier, il quale ha partecipato al programma della De Filippi per ...

Uomini e Donne oggi - Jessica Battistello su Andrea : “Mi ha devastata” : Anticipazioni Uomini e Donne: Jessica Battistello e Andrea Filomena in studio Temptation Island sarà protagonista anche oggi di Uomini e Donne. Filippo Bisciglia tornerà nel salotto televisivo di Maria De Filippi per raccontare cosa accaduto tra Jessica Battistello e Andrea Filomena questa estate. Gli ex protagonisti del reality estivo di Canale5 racconteranno cosa accaduto durante le settimane trascorse sull’isola delle tentazioni e nei ...

Gossip Uomini e Donne : Rosa Perrotta mamma bis? Il desiderio : Rosa Perrotta di Uomini e Donne vuole un altro figlio: l’ultima confessione Rosa Perrotta è diventata mamma la scorsa Estate. Difatti la giovane ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne ha dato alla vita il piccolo Domenico, frutto del suo amore con Pietro Tartaglione. Proprio con quest’ultimo sembra si sposerà a fine anno. Tuttavia la donna, oltre a pensare alle nozze, non ha nascosto al settimanale Nuovo di nutrire un altro ...

Maria De Filippi - la rivelazione sul corteggiatore : ribolle lo studio di Uomini e Donne : Le voci erano troppe e stavolta è stata direttamente Maria De Filippi a prendere la parola. Le sue dichiarazioni arrivano al termine della settimana di Uomini e Donne, una settimana particolarmente bollente in cui non sono mancati confronti bollenti e accessi. Al Trono Over, dove il ritorno di Anna Tedesco e i suoi attacchi a Gianni Sperti hanno lasciato il segno e al Trono Classico dove la situazione è a dir poco tesissima.\\Maria De Filippi ...

Uomini e Donne oggi : prima grave segnalazione al Trono Classico : oggi Uomini e Donne, Trono Classico: segnalazione molto grave su Javier La settimana di Uomini e Donne si conclude con una nuova puntata del Trono Classico. Maria De Filippi chiama in studio i quattro tronisti e i loro rispettivi corteggiatori. Successivamente, si parte dall’esterna di Alessandro con Veronica. I due vanno al mare e a […] L'articolo Uomini e Donne oggi: prima grave segnalazione al Trono Classico proviene da Gossip e ...

Anticipazioni Uomini e donne del 27 settembre : arriva una segnalazione su Javier : Archiviate le tre puntate dedicate al Trono Over di Uomini e donne, oggi 27 settembre sarà il turno del Trono Classico e delle vicende di Giulio Raselli, Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi. I due tronisti si contenderanno la bella corteggiatrice Veronica, che continuerà a non dichiararsi per l'uno o per l'altro. Il fatto finirà per spazientire soprattutto Raselli mentre le cose sembreranno andare per il meglio nell'esterna con ...

Anticipazioni Uomini e donne : scatta il bacio tra Ida e Armando - Riccardo non ha parole : Dalle Anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Uomini e donne giungono sostanziose novità. La puntata del trono over registrata martedì 24 settembre si preannuncia ricca di colpi di scena per i telespettatori che da anni seguono la trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. Nei dettagli, possiamo già annunciarvi che i partecipanti più discussi saranno Riccardo Guarnieri e Ida Platano, i quali si rivedranno al centro dello studio per ...