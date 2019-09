Una rivoluzione verde anche nel mondo umanitario

Francesca Cipriani pronta a tutto per Matteo Salvini : "In piazza per Una rivoluzione" : “Questo nuovo governo non mi piace. Non mi piace che abbiano riaperto i porti e che la delinquenza stia aumentando sempre di più”. La pin up maggiorata Francesca Cipriani, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, diventa una focosa pasionaria quando si parla del leader politico che apprezza di

Tessere - sondaggi e chat su Una app. La rivoluzione di Zingaretti 2.0 : Le scelte straordinarie annunciate da Nicola Zingaretti inaugurando la nuova fase del Pd, quella post Matteo Renzi, passano anche attraverso una app. “Decine di sviluppatori sono al lavoro, senza sosta, per lanciarla a metà ottobre”, filtra da ambienti dem. E il progetto sarebbe allo studio già da prima dell’estate.Gli utenti non solo potranno tesserarsi attraverso l’applicazione ma anche rispondere a ...

Coldiretti : più frutta nelle bibite garantisce Una rivoluzione autenticamente green : Mettere più frutta italiana nelle bibite per far tornare conveniente piantare alberi nel nostro Paese sarebbe la vera svolta green che aiuta l’ambiente, la salute e l’economia e l’occupazione. E’ quanto rilancia il presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto, che dice un netto “no” all’ipotesi che circola di tassare il gasolio agricolo “perché – ricorda – è l’unico carburante ...

Il capitalismo sta cambiando : ?4 indizi di Una rivoluzione etica in corso : Non solo profitti, ma azioni responsabili verso l'ambiente, le future generazioni e tutti gli stakeholder, i fornitori e i lavoratori:?così il capitalismo cambia pelle lasciandoli alle spalle l’era della «dittatura» degli azionisti

Storia di Una rivoluzione chiamata Apple IIe : C’è almeno una generazione che – anche per meri motivi anagrafici – identifica Apple e i suoi prodotti guardando a un orizzonte temporale poco più che ventennale, a partire dal lancio sul mercato della linea iMac in poi; un’altra invece, fortunatamente, può spingersi molto più lontano e ricordare, ad esempio, l’impatto dell’Apple IIe. Questo computer ha riscritto la Storia dell’azienda a partire dal lancio nel 1983, ...

Banche e conti correnti - Una rivoluzione : addio chiavette token - cosa cambia per i bonifici : Vanno oggi in pensione le chiavette (token) per accedere ai conti on line. E infatti dal 14 settembre diventano obbligatorie le nuove norme per garantire ai conti una maggior sicurezza e assicurare la trasparenza dei movimenti di denaro in Europa. La piccola grande rivoluzione prevede l' adozione di

Caduta Libera - nella puntata dell'addio a Christian Fregoni Una novità clamorosa : rivoluzione da Gerry Scotti : Una puntata storica, quella di Caduta Libera di lunedì 9 settembre. Prima puntata della stagione del quiz pre-serale in onda su Canale 5 condotto da Gerry Scotti, che ha segnato in prmis la clamorosa eliminazione di Christian Fregoni, il bagnino che si è riconfermato campione per 39 puntate consecut

Ghirelli : “Abbiamo fatto Una rivoluzione. Peccato che solo la Juve abbia la squadra B” : La Gazzetta dello Sport intervista Francesco Ghilrelli il n°1 della Lega Pro per parlare della rivoluzione messa in atto quando alla guida c’è lui, innanzitutto rispetto delle regole Primo: la riammissione dei club virtuosi è diventata regola, niente spazio a banditi e furbetti. Secondo: l’anno scorso oltre quaranta stadi erano fuori norma, quest’anno abbiamo impianti in regola, illuminazione adeguata, seggiolini per tutti e addirittura ...

Cancro al colon - la verità nelle urine : diagnosi e cura - Una rivoluzione storica : I ricercatori dell’Imperial College di Londra, in collaborazione con i colleghi del Mit, hanno pubblicato i risultati di un loro studio su Nature Nanotechnology, dal quale si evince che in un prossimo futuro sarà possibile diagnosticare il tumore al colon con un semplice test delle urine. Leggi anch

"Serve Una rivoluzione verde" Il ministro Patuanelli ad Affari : "Nel programma di governo che io ho aiutato a comporre ai tavoli con il Partito Democratico e con LeU è stata utilizzata molto spesso la parola ambiente. Io credo che questo ministero, quello dello Sviluppo Economico, debba essere il centro delle politiche di... Segui su Affaritaliani.it

Divieto di fumo a piazza S.Marco e a Rialto - Venezia si prepara a Una nuova rivoluzione : L'idea è del sindaco Luigi Brugnaro che ha annunciato il suo nuovo progetto per il centro storico della città lagunare. "Anche il Divieto di fumo contribuisce a far essere Venezia più pulita. È un segnale che vogliamo dare alle persone, anche a me stesso che fumo" ha spiegato il primo cittadino.Continua a leggere

Enzo Avitabile - Una rivoluzione al ritmo della musica del mondo : Meglio 'na Tammurriata ca 'na guerra. Vagli a dare torto. Meglio 'na parola doce, sotto 'e stelle. Invece siamo da tutt'altra parte. Questo ci dice il nostro tempo, con poche variazioni sul tema. Usciamo, forse, si spera dal prima gli italiani. Dall'aiutiamoli a casa loro. Dal fuori dall'Europa. Dall'illusione, per altro mal risposta, del popolo sovrano. Per entrare, però, in qualcosa che sembra più che altro un papocchio, di quelli ...

Juve - Discreti : 'Con Sarri Una rivoluzione tattica - più spettacolare e aggressiva' : La Juventus vista nel match contro il Napoli nella seconda giornata di Serie A è una squadra in piena rivoluzione tattica, che nonostante i numerosi errori difensivi, ha sorpreso per pressing, organizzazione e soprattutto gioco offensivo. Sull'evoluzione tattica della nuova Juventus di Sarri ha parlato il noto giornalista di Calciomercato.com, Stefano Discreti, che nel suo editoriale sul noto sito sportivo, si è soffermato in particolar modo sul ...

Yakuza 7 con battaglie in stile JRPG? L'annuncio ufficiale sembra Una rivoluzione : Che Yakuza 7 sarebbe stato una rivoluzione se lo aspettavano in molti ma sicuramente in pochi pensavano che la serie avrebbe virato con questa decisione verso meccaniche molto diverse da quelle a cui l'IP di SEGA ci ha abituati.L'annuncio ufficiale di questo nuovo capitolo che sarà il primo vero titolo post Kazuma Kiryu, è stato mostrato in quel di Tokyo e proporrà un nuovo protagonista, Ichiban Kasuga, un nuovo setting, Yokohama ma anche un ...