Ultrà Juventus | 38 Daspo | per la prima volta sono decennali

Brescia-Juventus - striscione nel settore ospiti : provvedimenti nei confronti di 5 ultras : La 5^ giornata del campionato di Serie A ha regalato la partita tra Brescia e Juventus, successo per la squadra di Maurizio Sarri che ha sbancato il Rigamonti grazie ad una magia di Pjanic quando il punteggio sembrava indirizzato verso il risultato di 1-1. Nel frattempo la Digos di Torino in collaborazione con quella di Brescia ha individuato 5 noti ultras appartenenti ai ‘Drughi Giovinezza’ per aver esposto all’interno ...

Juventus - il capo Ultrà forse sapeva della denuncia : Continua l'inchiesta sulla presunta estorsione operata da alcuni ultrà della curva sud ai danni della società della Juventus. Dalle carte spunterebbe anche un particolare molto grave. I drughi sapevano da tempo di essere indagati dalle forze dell'ordine. A confermare ciò, sarebbe un'intercettazione tra il temuto capo ultrà Dino Mocciola, tuttora in carcere, e il security manager della Juventus. Il primo avrebbe parlato di un'estorsione in corso, ...

Juventus-Verona - polizia schierata : le immagini fuori dallo Stadium prima della partita. Il coro dei Drughi : “Fuori gli ultras dalle galere” : “fuori gli ultras dalle galere”. È questo il coro che viene cantato da un gruppo di una trentina di “Drughi” sul piazzale davanti alla curva dello Stadium di Torino. Manca poco più di un’ora all’inizio di Juventus-Verona, la prima partita casalinga dopo l’inchiesta che ha colpito i vertici della tifoseria organizzata bianconera. Di fronte allo schieramento di forze dell’ordine, i tifosi fanno la coda per passare ai tornelli. C’è poca voglia di ...

Ultras Juventus - la sfida del leader dei True Boys : «Voglio vedere chi offenderà più Napoli città» : Sulla pagina fb dei True Boys Juventus, gruppo di tifosi bianconeri il cui leader è un napoletano emigrato in Germania, è comparso un video (del leader appunto) che lancia una sfida ai tifosi juventini del primo anello. Davide Bonavita, questo è il suo nome, è contrario ai cori contro Napoli e il Sud. In questo video fa una differenza tra secondo anello e primo anello dello Stadium. Parla di minacce da parte del primo anello nei confronti del ...

Gazzetta : Juventus - sfida tra ultras per il potere in curva : “Mo ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ‘o nuost” : Massima allerta, scrive la Gazzetta dello Sport, per la gara di oggi della Juve. Dopo la denuncia della società e gli arresti degli ultras, oggi è stato decretato “livello 3 di rischio” all’Allianz Stadium. per la prima volta non penzoleranno gli striscioni dei gruppi, sequestrati dalla Digos. Da Tradizione ai Drughi, revocata l’autorizzazione a esporre i simboli. E per la prima volta nelle curve italiane entreranno gli ...

Juventus - Bernardeschi sulle accuse degli Ultrà : 'Non esistono tifosi più o meno degni' : Da diversi giorni sui vari media tiene banco il caso ultrà legato all'inchiesta "last banner". Infatti, alcuni gruppi di tifosi organizzati della Juventus sono stati arrestati dopo la denuncia dello stesso club piemontese. In questi giorni sui quotidiani stanno uscendo anche alcune intercettazioni che vedono coinvolti gli ultrà della Juve e alcuni di loro parlavano spesso anche dei giocatori della Vecchia Signora. Oggetto delle discussioni di ...

Last Banner - Bernardeschi risponde all’intercettazione degli ultras della Juventus : “Leggo un’intercettazione nella quale un ultras mi accusa di aver lanciato la maglietta a un gruppo di tifosi diverso dal suo. Vorrei essere chiaro: quando ho la possibilità di ringraziare i miei tifosi regalando la maglia, non faccio distinzioni ‘politiche’, né calcoli su quale gruppo sia meglio scegliere. Per me non esistono tifosi più o meno degni di ricevere il mio affetto”. E’ il messaggio di Federico ...

Juventus - il boicottaggio a Ronaldo e la legge non scritta sui palloni : quando arrivano in curva - devono essere consegnati agli ultras : Colpire i simboli, i giocatori della propria squadra, anche le star. Nella loro ottica, quella di spingere la società a cedere biglietti, abbonamenti e borsoni con maglie e tute, i capi ultras della Juventus, quelli arrestati lunedì nell’operazione “Last Banner”, non si ponevano limiti. Così prendevano di mira i due acquisti dell’estate 2018: Cristiano Ronaldo e Leonardo Bonucci, l’attuale capitano. Ma pretendevano anche che gli venissero ...

Juventus - i tifosi organizzati non sosterranno la squadra a Madrid per protesta contro gli arresti dei capi ultras : I tifosi della Juventus non sosterranno l’undici di Maurizio Sarri nella trasferta di domani, mercoledì 18 settembre, a Madrid contro l’Atletico di Simeone. Lo spicchio dello stadio Wanda Metropolitano destinato ai supporters bianconeri per la prima partita del girone di Champions, quindi, resterà vuoto. Secondo quanto si apprende in ambienti giudiziari, i pochi che, nonostante i costi elevati della trasferta, avevano deciso di ...