Ultime Notizie Roma del 27-09-2019 ore 12 | 10

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2019)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio fridays for futures l’onda verde regione italiana di tutte le età Dalle prime ore di oggi sta riempiendo e colorando le piazze di 160 cifre da Palermo a Milano il 27 paesi in tutto il mondo molti gli slogan Ci avete rotto i polmoni gridano Torino mentre da Palermo la denuncia il mondo non è una discarica da Napoli la ricetta Non rompete ci il futuro da Cagliari l’ha visto merge eremo prima del mare vogliamo giustizia climatica sociale sono scesi in piazza per chiedere azioni forti immediate contro i cambiamenti climatici per il terzo Global climate Strike ispirato da Greta Van fleet saluti cortei buona fortuna a tutti quelli che protestano in tutto il mondo il cambiamento sta arrivando e invece è iniziata alle 11 a Palazzo Chigi un vertice di governo Solo giustizia con ...

