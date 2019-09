Ufficiale Absentia 3 dopo l’annuncio di Stana Katic | la terza stagione nel 2020 con un

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 27 settembre 2019)3 si farà.l'annuncio dell'attrice di Castle,, che aveva pubblicato la prima immagine dal set, confermando l'inizio delle riprese, Amazon Prime ha ufficializzato il rinnovo della serie per una. Il nuovo ciclo di episodi avrà diverse novità, a cominciare dallo showrunner. Will Pascoe (Orphan Black, Shut Eye) prenderà il posto di Samantha Corbin-Miller (che a sua volta aveva sostituito Matt Cirulnickla prima). Un cambio ai vertici che non dovrebbe comportare molti cambiamenti alla storia. In aggiunta, TV Line ha divulgato i primi dettagli su3. Tre mesigli eventi della seconda, Emily Byrne (, anche produttrice esecutiva della serie) vicina alla fine della sua sospensione dall'FBI, lavora sodo per essere la migliore madre possibile per suo figlio. Purtroppo, tutto è sconvolto quando uno dei casi criminali ...

