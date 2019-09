Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) Flessibilità all’interno delle regole esistenti. E’ questa, in linea con le indicazionifutura presidente Ursula von der Leyen, la strada maestra che Paoloseguirà nelle vesti di nuovo commissario europeoAffari economici. L’ex premier lo scrive nelle risposte al questionario sottopostogli, come da prassi, dal Parlamento europeo in vistasua nomina. “Come membro del Parlamento durante gli annicrisi ho capito l’importanza sia di salvaguardare la sostenibilità dei conti che la capacità di dare sostegno economico nei momenti di difficoltà”, si legge. “Durante il mio mandato, mi impegno a dare risultati su un’agenda che sostenga la crescita e trovi il giusto equilibrio tra la sostenibilità nel tempo e l’affrontare problemi nel breveuso dell’appropriata flessibilità nelle regole Ue. Insieme con ...

TutteLeNotizie : Ue, Gentiloni agli europarlamentari: “Farò applicare il Patto facendo pieno uso della… - Cascavel47 : Ue, Gentiloni agli europarlamentari: “Farò applicare il Patto facendo pieno uso della flessibilità consentita dalle… - expoitalyonline : Gentiloni: 'Nel mio mandato' scrive Paolo Gentiloni agli eurodeputati, 'cercherò di far applicare alla Commissione… -