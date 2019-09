Tumori | dal seno al polmone | la prevenzione è personalizzata

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019) Dalla mammella al, ladeiè: a fare il punto sono gli esperti italiani in occasione del congresso della Società europea di oncologia medica Esmo. “Circa il 40% delle neoplasie può essere evitato seguendo uno stile di vita sano (no al fumo, attività fisica costante e dieta corretta) – afferma Stefania Gori, Presidente nazionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) -. In Italia il 34,5% dei cittadini è sedentario, il 31,6% e’ in sovrappeso, il 10,9% obeso e il 25,7% fuma. Per invertire la tendenza, serve maggiore consapevolezza anche da parte degli operatori sanitari: solo 1 fumatore su 2 ha ricevuto il consiglio di smettere di fumare e suggerimenti sull’attività fisica sono stati forniti solo al 30% dei cittadini”. Inoltre, in alcuni, oggi si stanno delineando percorsi disempre più ‘su ...

