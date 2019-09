Trump, accordo con Nra per spese legali

Il presidente Donaldha incontrato Wayne La Pierre, il capo della National Rifle Association (Nra), la potente lobby delle armi americana, per discutere di possibili finanziamenti da destinare alla sua difesa dell'impeachment. Lo rivela il New York Times segnalando chedovrebbe, in cambio, opporsi ad ogni legge sul controllo delle armi.(Di sabato 28 settembre 2019)