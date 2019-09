Tragedia a Campotosto | lo pensavano a raccogliere funghi invece si era lanciato dal

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 27 settembre 2019) L'Aquila - Nel pomeriggio di ieri era stato dato l'allarme per la scomparsa di un uomo di 52anni, i famigliari credevano che l'uomo si fosse perso o gli fosse successo qualcosa mentre era a, e non vedendolo rientrare hanno diramato l'allarme. Sul posto sono giunti per iniziare le ricerche, oltre i carabinieri della stazione dianche i colleghi della Forestale ed i vigili del fuoco con due elicotteri. Che dopo un'intensa ricerca hanno fatto la triste scoperta, l'uomo si era suicidato lanciandosi dal viadotto. Non si conoscono i motivi che hanno spinto il 52enne a compiere il gesto estremo. A quanto pare l’uomo non ha lasciato scritto nulla. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale dell’Aquila, a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre dell’autopsia prima di concedere il nullaosta per ...

