Traffico Roma del 27-09-2019 ore 10 | 00

(Di venerdì 27 settembre 2019) CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA CASILINA E TIBURTINA. INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONESUD E LO SVINCOLO DI VIA DEL MARE. CODE PERINTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA-TERAMO TRA VIA DEI FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE EST CON CODE TRA VIA DI PIETRALATA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. .IN CODA SULLAFIUMICINO TRA IL GRA E VIA DELLA MAGLIANA. INTENSO ILSULLA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI.IN CODA ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA LA TANGENZIALE EST E L’AEROPORTO DELL’URBE DIREZIONE GRA. A SUD DELLA CAPITALE CODE PERINTENSO SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E L’EUR. DALLE 10.00 ALLE 13,30 MANIFESTAZIONE CON CORTEO SUL ...

