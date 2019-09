Traffico Roma del 27-09-2019 ore 07 | 30

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2019) CODE PERINTENSO SULLA CARREGGIATA INERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA. CODE PERANCHE SUL TRATTO URBANO DLELA A24-L’AQUILA-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. . INTENSO ILSULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI. LAVORI SULLA VIA SALARIA RALLENTANO ILTRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO. RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA PERINTENSO TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA VERSO. TRAFFICATA ANCHE LA VIA C. COLOMBO CON CODE A TRATTI TRA VIA PINDARO E VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. DALLE 10.00 ALLE 13,30 MANIFESTAZIONE CON CORTEO SUL CLIMA DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA A PIAZZA MADONNA DI LORETO. DEVIAZIONI PER 25 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO. PER AGGIORNAMENTI SULE TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 ...

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Raccordo Anulare code: INTERNA fra Via Prenestina e Via Ardeatina ESTERNA fra Via Prenestina e b… - VAIstradeanas : 07:32 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -