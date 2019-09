Torino | parto urgente in cardiochirurgia | salvate madre e neonata

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019) Una donna di 39 anni, con scompenso cardiaco e stenosi mitralica severa, è stata fattarire d’urgenza, all’ospedale Molinette della Città della Salute di, alla 31esima settimana di gravidanza. Ilcesareo, combinato tra ginecologi, ostetriche, cardiochirurghi, pediatri e rianimatori, nel luogo anomalo dellaha avuto buon esito ed ha permesso di salvare mamma e, del peso di 1,550 chili. Lariente – spiegano – è stata stabilizzata e nelle prossime settimane potrà essere operata e curata. La donna, a nove settimane dal termine della gravidanza, era stata trasferita dall’ospedale Sant’Anna da Pinerolo due giorni fa per problemi di salute. Nella giornata di ieri le équipe multidisciplinari della Città della Salute le hanno diagnosticato una stenosi mitralica severa, ipertensione dell’arteria polmonare, ...

