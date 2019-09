Torino-Milan | il retroscena firmato Belotti | “negli spogliatoi ci siamo sfogati | perdere

Fonte : sportfair

(Di venerdì 27 settembre 2019) Andreaha svelato unsu quanto accaduto neglinell’intervallo di: i giocatori granata si sonodopo un brutto primo tempo, tornando in campo alla grande Ieri sera ilha raccolto 3 punti importanti battendo ile rilanciandosi al 4°, in piena zona Europa. I granata hanno ribaltato lo 0-1 del primo tempo, frutto di una pessima gara giocata nei primi 45 minuti, scendendo in campo nella ripresa con un carattere ed una grinta completamente differenti che hanno spianato la strada verso la rimonta. Il motivo lo ha spiegato Andrea, autore della doppietta decisiva: “nel primo tempo ci hanno fatto ballare, quandotornati nelloo ciguardati in faccia uno a uno e abbiamo capito che non poteva continuare così. Nella ripresascesi in campo con una carica diversa, venivamo da due ...

