Torino | Mazzarri contro il Napoli | “Verdi non è in buone condizioni | non l’hanno fatto

Torino - Mazzarri : “Non guardo la classifica - per noi il campionato è come il Giro d’Italia” : “Siamo stati macchinosi nel primo tempo, ma siamo riusciti a non subire il secondo gol per poi rientrare in partita. Nell’intervallo ho dato certezze ai miei giocatori e ho cambiato modulo. I ragazzi sono entrati nel secondo tempo con un piglio diverso e abbiamo fatto una buona partita conquistando una vittoria meritata”. Parla così ai microfoni di Sky Sport l’allenatore del Torino Walter Mazzarri dopo la gara vinta ...

Torino-Milan live - le formazioni ufficiali : Mazzarri col tridente - giocano Leao - Bennacer ed Hernandez : Torino-Milan live – Va in scena all’Olimpico Grande Torino il posticipo del quinto turno di Serie A. Si sfidano Torino e Milan in quella che si preannuncia una gara scoppiettante. Il Torino è reduce da due sconfitte consecutive contro Lecce e Sampdoria. Dall’altra parte i rossoneri che arrivano dal derby perso senza appello. Le due squadre cercano riscatto. Torino-Milan, LE formazioni ufficiali Torino (3-5-2): Sirigu; ...

DIRETTA Torino MILAN/ Streaming video e tv : il duello Giampaolo-Mazzarri - Serie A - : DIRETTA TORINO MILAN Streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A.

Torino-Milan - parla Mazzarri : il fallo non fischiato su Lyanco poi il ‘discutibile’ commento su Verdi : “I veri tifosi del Toro sanno la nostra buona fede, a volte ci sono degli infiltrati. Anche a me non piace perdere ma dentro la sconfitta c’è una valutazione. Quando un mio ragazzo perde l’umiltà lo riprendo. Io invece non sottovaluto nessuna partita”. Sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri, allenatore del Torino, in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Milan. “Questi ragazzi ...

Sampdoria-Torino - le parole di Di Francesco e Mazzarri : il tecnico granata si lamenta del VAR : “Al di là della vittoria, meritata sotto tutti i punti di vista, è la prestazione che è stata entusiasmante. Oggi la squadra è stata in partita per tutti i 90′, dopo il gol abbiamo creato tante situazioni e occasioni. Avremmo meritato qualcosa di più ma è una vittoria che ci darà morale, non dev’essere un punto d’arrivo ma un punto di partenza”. Così Eusebio Di Francesco, allenatore della Sampdoria, dopo la ...

Sampdoria-Torino - Mazzarri si aspetta una grande prestazione e spiega l’esclusione di N’Koulou dai convocati : “Al di là dei risultati si guardano le prestazioni, a volte i primi non sono in linea. Contro il Napoli la Sampdoria è stata cinica e hanno giocatori di alto livello. Tre partite non sono indicative soprattutto se si cambia allenatore. Ci sarà un pubblico caldo a loro favore ma confido sui nostri che ci daranno una mano”. Queste le parole di Walter Mazzarri, tecnico del Torino, alla vigilia della sfida a Marassi contro la ...

Probabili formazioni Sampdoria-Torino : le scelte in attacco di Mazzarri - cambia Di Francesco : Probabili formazioni Sampdoria-Torino – Continua il programma valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, si gioca una partita molto importante, quella tra Sampdoria e Torino. La squadra di Di Francesco sta attraversando un momento veramente di crisi, i blucerchiati sono ancora fermi a zero punti in classifica ma a preoccupare sono soprattutto le prestazioni, il tecnico ex Roma è sulla graticola e non può permettersi nuovi ...

Il Torino cede al Lecce - Mazzarri deluso : “abbiamo sbagliato tutto - chiedo scusa ai tifosi” : Walter Mazzarri deluso per il ko del Torino contro il Lecce di ieri sera: le parole del tecnico granata Un ko amaro, quello di ieri sera all’Olimpico-Grande, per il Torino, nel posticipo della terza giornata del campionato 2019/20 di Serie A. I granata hanno ceduto 1-2 al Lecce, che ha conquistato i primi tre punti in campionato. Una prestazione,quella del Torino, che non è di certo piaciuta a Walter Mazzarri: “è stata una ...

Torino-Lecce - Mazzarri : “Chiedo scusa ai tifosi - la sconfitta è colpa mia” : E’ un Walter Mazzarri deluso e dispiaciuto quello presentatosi ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta contro il Lecce: “Devo chiedere scusa ai tifosi perché nella partita di questa sera abbiamo sbagliato quasi tutto, come non ci capitava da tempo. Ho visto giocatori svagati, sotto tono, forse ho sbagliato io a non fargli capire che il Lecce corre e gioca bene. I miei non sembravano loro, la colpa evidentemente è ...

Torino-Lecce 1-2 - colpo grosso dei salentini : Mancosu e l’arbitro Giua puniscono la squadra di Mazzarri [FOTO] : Torino-Lecce – colpo grosso del Lecce, che espugna l’Olimpico Grande Torino. Primi tre punti della stagione per la squadra di Liverani, che ha giocato meglio dei granata per lunghi tratti della gara. Nel primo tempo sono i giallorossi a sfiorare diverse volte il gol con Lapadula e Falco. Rete che puntualmente arriva al 35′ con Farias. Grande azione di Falco, che si vede respingere il tiro da Sirigu, sulla respinta arriva ...

Torino - Mazzarri : “Tutto da perdere. N’Koulou? Riparte da zero - riconquisti il posto” : “Abbiamo tutto da perdere, è lì che sta il salto di qualità“. Dopo aver vinto le prime due partite, il Torino è chiamato domani sera a confermarsi contro il Lecce. Una gara sulla carta scontata ma Walter Mazzarri tiene alta l’attenzione dei suoi. “Domani voglio trovare il ‘Grande Torino’ caldissimo, voglio una vera prova di forza – sottolinea alla vigilia il tecnico granata – Da quando sono ...

Torino - N’Koulou chiede scusa e torna in gruppo : arma in più per Mazzarri : Storia a lieto fine in casa Torino, sono arrivate le scuse da parte del difensore Nkoulou dopo il caos delle ultime settimane dovute a situazioni di mercato che hanno distratto il calciatore che non è sceso in campo nelle ultime partite. “E’ arrivato il momento di chiudere definitivamente questa polemica – scrive il difensore granata nella nota pubblicata dal sito della societa’ – esprimo le mie scuse se il ...

Torino - la nuova soluzione tattica nella testa di Mazzarri : con Verdi nasce una squadra più offensiva [FOTO e DETTAGLI] : Inizio di campionato veramente importante in casa Torino, la squadra di Walter Mazzarri ha conquistato ben 6 punti nelle prime due giornate e guida la classifica del massimo campionato con Juventus ed Inter, frutto delle vittorie conquistate prima contro il Sassuolo in casa e poi quella sorprendente in trasferta contro l’Atalanta. In Europa League invece è arrivata una brutta eliminazione contro il Wolves, adesso i granata potranno ...

Torino - importanti dichiarazioni di Cairo sul futuro di Mazzarri : “Rinnovo Mazzarri? Credo sia il momento. E’ molto bravo. Io l’ho sempre detto: è un grande allenatore, scrupolosissimo e attento al dettaglio e capace di far crescere i giocatori. E’ bravissimo”. Sono le parole concesse alla stampa da parte del presidente del Torino Urbano Cairo in merito al futuro dell’allenatore granata, in scadenza. “Credo sia giusto rimanere con i piedi per terra – ...