Torino | ha uno scompenso cardiaco | il parto urgente è in cardiochirurgia | salve mamme e

Torino - comprano i loculi e portano fiori ogni settimana : “Quando moriremo non lo farà nessuno” : La coppia di settantenni torinesi porta ogni settimana fiori freschi sui loro loculi che sono stati già preparati con tanto di foto e nome. "Ad ogni visita portiamo fiori e passiamo uno straccetto sulle fotografie per toglierne la polvere. Visto che non abbiamo figli pensiamo che una volta passati a miglior vita, nessuno verrà a trovarci al camposanto" hanno spiegato.Continua a leggere

Casting per uno short film da girare a Torino e per uno spettacolo a Roma : Casting attualmente aperti per la ricerca di figuranti speciali e comparse per realizzare un cortometraggio dal titolo C210, prodotto da Smoke in The Eyes Production. Le riprese si svolgeranno a breve a Torino. Sono, inoltre, tuttora in corso le selezioni di ballerine/coreografe per uno spettacolo teatrale diretto da Gianni Leonetti. Casting per un cortometraggio Per la realizzazione di un interessante cortometraggio dal titolo C210, prodotto da ...

Corriere Torino : Paratici non riesce a vendere nessuno : Fabio Paratici e le mancate cessioni della Juve sul Corriere Torino. “Juve, nulla di fatto”, è il titolo del pezzo. Che esordisce con una sentenza: “Alla fine, tutto è rimasto com’era. Nonostante Fabio Paratici abbia passato l’ultimo mese in giro per l’Europa tentando di piazzare gli esuberi, tutti sono rimasti alla Juve”. Sul mercato è stata messa un’intera squadra, scrive il quotidiano, che però, alla fine, è ...

Torino - patrigno costringe bimbo di 7 anni a dire 100 volte “sono uno stupido” : “sono uno stupido”, “sono uno stupido”, “sono uno stupido”… Una frase ripetuta fino a cento volte da un bambino di 7 anni di Torino di fronte al proprio patrigno. Solo una delle tante mortificazioni che quell’uomo lo costringeva a subire. Mentre faceva i compiti, nella casa popolare in Barriera di Milano assegnata al compagno della mamma, ogni tanto lui lo sorprendeva da dietro urlando: “Non sei capace a fare nulla, sei un bastardo incapace”. ...

Europa League - Playoff Andata - Torino vs Wolverhampton (diretta Sky Sport Uno e TV8) : Il futuro europeo del Torino (diretta Sky Sport Uno e TV8) in 180 minuti, l'ultimo ostacolo prima della fase a gironi di Europa League. A poche ore dal match di Andata contro gli inglesi del Wolverhampton, Walter Mazzarri è concentrato ma sereno: il Torino è nel pieno del suo percorso di crescita e la sfida con gli inglesi allenati dal portoghese Espirito Santo «non sarà un esame di maturità». ...

Torino-Wolves - le parole di Nuno Espirito Santo : “Sono forti in tutti i reparti”. E sull’arbitro… : “Sarà una partita ostica, il Toro è un pericolo per noi. Dobbiamo fare attenzione, sono forti in tutti i reparti”. Il tecnico del Wolverhampton Nuno Espirito Santo ha presentato così in conferenza stampa la sfida con il Torino nella gara d’andata del playoff di Europa League. “E’ un’ottima squadra guidata da un ottimo allenatore, sarà difficile per noi – ha proseguito – Ci saranno cambi dopo ...

Europa League - Preliminare Ritorno - Shakhtyor Soligorsk vs Torino (diretta Sky Sport Uno) : «Non dobbiamo pensare alla gara di andata, come contro il Debrecen. Se vogliamo migliorare e creare una buona mentalità dobbiamo provare a vincere su tutti i campi». Walter Mazzarri...

Europa League - Preliminare Andata - Torino vs Shakhtyor Soligorsk (diretta Sky Sport Uno) : Caricarsi sulle spalle i favori del pronostico (diretta Sky Sport Uno) trasformandoli in una grande prestazione, restando concentrati sull'ostacolo Shakhtyor Soligorsk. In una sola parola «mentalità», quella che Mazzarri chiede al suo Torino per superare i bielorussi nel doppio confronto che vale l'accesso ai playoff di Europa League. Senza Iago Falque, Lyanco e Djidji, ma con una condizione fisica in...

Torino - a 13 anni ingoia uno spillo da 3 - 5 centimetri che si incastra nei bronchi : salvata : Operazione salva vita all'ospedale Regina Margherita di Torino dove una bambina di 13 anni era stata ricoverata dopo aver ingerito accidentalmente uno spillo di 3,5 centimetri di lunghezza che le era rimasto incastrato nei bronchi. L'intervento è stato effettuato in endoscopia, poco invasivo ma molto complicato, dalle dottoresse Federica Peradotto e Valeria Boggio. La paziente sta bene ed è stata dimessa dopo 48 ore. Stando a quanto riferito ...

Litiga con due ragazzi sul moTorino e ne uccide uno tamponandoli con l’auto : L’altro ragazzo è gravissimo. L’investitore è stato arrestato per omicidio stradale: all’origine della tragedia alcuni apprezzamenti poco graditi su una ragazza

Grande Torino - bandiera granata in cima Breithorn : a scalare la montagna Bruno e Annoni : Nel 70esimo anniversario della tragedia di Superga, l’omaggio del Grande Torino ha raggiunto i 4.165 metri di Punta Breithorn. A scalare la montagna sono stati due cuori granata, stiamo parlando di Pasquale Bruno e Enrico Annoni, difensori del Toro che a inizio anni ’90 ha raggiunto la finale di Coppa Uefa e vinto la Coppa Italia. I due ex calciatori sono in Valle d’Aosta ospiti del Cervino CineMountain, inaugurato con un ...