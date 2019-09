Ti ricordi… La Cremonese di Gigi Simoni che batte il Milan dei campioni | 25 settembre

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) “In realtà speravo di pareggiarla”: parole d’altri tempi di un uomo d’altri tempi. Il 251994, ovvero 25 anni fa,e la suavano ildi Capello, fresco di tre scudetti consecutivi e con talmente tantiin squadra da doverne mandare qualcuno in tribuna. Emblema del calcio di provincia, quella, tornata in Serie A l’anno prima proprio conin panchina e arrivata a vincere un trofeo prestigioso: la Coppa Anglo–Italiana a Wembley. Costruita con pochi, pochissimi soldi, un solo straniero, Florjiancic, nessun campione se si esclude un giovanissimo Enrico Chiesa, e tanti pretoriani grigiorossi tutti corsa, sudore e, quando serve, calci: dal centravanti Tentoni al terzino Pedroni, all’esperto regista Giandebiaggi al centrale, allora si chiamava stopper in realtà, Luigi Gualco. Dall’altra parte la ...

