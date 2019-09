The Gilded Age | Christine Baranski e Cynthia Nixon nel cast della serie dal creatore di

Fonte : dituttounpop

(Di venerdì 27 settembre 2019) TheAge,, Amanda Peet e Morgan Spector nelHBO di Julian Fellowes. TheAge, la nuovadaldi Downton Abbey Julian Fellowes che andrà in onda su HBO ha trovato un quartetto di protagonisti molto noti.(The Good Wife, The Good Fight),(Sex and the City), Amanda Peet e Morgan Spector entrano nel. TheAge è un progetto scritto da Julian Fellowes che inizialmente è stato sviluppato per anni da NBC. Qualche mese fa invece, in quello che è stato un colpo di scena, laè stata venduta a HBO che aveva i mezzi (budget) per produrre unadi questo tipo (qui i dettagli). La, una co-produzione tra Universal TV e HBO, è prodotta da Julian Fellowes, Gareth Neame e diretta da Michael Engler, il team fisso di Downton Abbey. LaAge americana nel 1885 è stato ...

dituttounpop : Il cast di #TheGildedAge inizia a formarsi: Christine Baranski, Cynthia Nixon, Amanda Peet e Morgan Spector saranno… - zazoomnews : Svelato il cast di The Gilded Age Cynthia Nixon di Sex And The City nella nuova serie del creatore di Downton Abbey… - zazoomblog : Svelato il cast di The Gilded Age Cynthia Nixon di Sex And The City nella nuova serie del creatore di Downton Abbey… -