Terremoto M6 5 in Indonesia | il bilancio sale a 23 morti

Almeno 20 persone sono morte in Indonesia per le conseguenze di un Terremoto di magnitudo 6 - 5 : Almeno 20 persone sono morte in Indonesia per le conseguenze del terremoto di magnitudo 6,5 che ha colpito questa mattina la parte orientale del paese. Agus Wibowo, portavoce dell’ente che si occupa della gestione dei disastri naturali, ha aggiunto che ci

Violento Terremoto in Indonesia : danni e morti alle Molucche : Una intensa scossa di terremoto di magnitudo 6.5 si è verificata in Indonesia alle 8.46 locali (questa notte in Italia), nella regione di Seram, Isola dell'Arcipelago delle isole Molucche. Secondo...

Forte scossa di Terremoto in Indonesia : almeno un morto e diversi danni : Un terremoto magnitudo 6.5 si è verificato nella zona delle isole Molucche, in Indonesia, alle 01:46:45 ora italiana (08:46:45 ora locale), ad una profondità di 20 km. Al momento il bilancio del sisma è di almeno un morto e diversi danni: nella capitale provinciale di Ambon, parti dell’edificio di un’università islamica sono crollate, uccidendo un insegnante. Un ospedale della città è stato danneggiato e i pazienti sono stati ...

Forte scossa di Terremoto in Indonesia - panico a Kairatu e Ambon [FOTO e AGGIORNAMENTI] : Una Forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito l’Indonesia alle 6:46 locali (l’1:46 della notte in Italia), con epicentro alle isole Molucche, nei pressi dell’importante città di Ambon (330.000 abitanti) e precisamente a Kairatu, cittadina di 55.000 abitanti dell’isola di Seram. Il terremoto ha provocato danni, frane e crepe nelle strade. Al momento non si hanno notizie di vittime o feriti, ma le prime immagini ...

Forte Terremoto in Indonesia - scossa di magnitudo 5 - 9 al largo di Halmahera [DATI e MAPPE] : Un terremoto di magnitudo 5.9 sulla scala Richter ha avuto luogo oggi al largo dell’isola di Halmahera, in Indonesia: lo riferisce l’istituto geologico statunitense USGS. L’epicentro è stato individuato a una profondità di 10 chilometri. Al momento non si hanno informazioni di vittime o feriti. Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, le mappe estrapolate dall’INGV. L'articolo Forte terremoto in ...

Indonesia - ecco cosa significa trovarsi in barca quando si verifica un Terremoto di magnitudo 7 [VIDEO] : L’Indonesia è un Paese incline a violenti terremoti e tsunami che spesso lasciano un pesantissimo bilancio di vittime. L’ultima delle scosse più rilevanti si è verificata il 2 agosto scorso: magnitudo 6.9, 4 morti, 4 feriti e 1000 sfollati. Eppure, nonostante il disastro, questo sembra niente davanti al bilancio delle 832 vittime del 28 settembre 2018. In quell’occasione, una serie di violente scosse di terremoto di magnitudo 6.0, 7.4 e 6.1 è ...

Terremoto - scossa di magnitudo 6.9 in Indonesia : 4 morti e 4 feriti - almeno 1000 evacuati : Sono almeno 4 le vittime del Terremoto di magnitudo 6.9 che sera ha sconvolto l’Indonesia e quattro i feriti. La scossa si è verificata ieri al largo dell’isola di Giava. L’Istituto geofisico americano (Usgs) ha stabilito che l’epicentro del sisma è stato a 151 Km dalla provincia di Banten, nella costa sudoccidentale. Inizialmente era stata diramata un’allerta tsunami: i funzionari dell’agenzia nazionale per i ...

Terremoto Indonesia : ALLERTA TSUNAMI ESCLUSO/ Video : scossa 6.9 - paura a Giacarta : TERREMOTO INDONESIA: scosse di magnitudo 6.8 e 7.4. Scatta allarme TSUNAMI a Sumatra e Giava dopo sisma avvenuto in mare.

Terremoto in Indonesia : danni tra Sumatra e Giava - trema Giacarta : Una forte scossa di Terremoto ha colpito l'Indonesia sud-occidentale oggi 2 agosto 2019, precisamente alle 14.03 italiane corrispondenti alle 19.03 all'epicentro. Stando ai dati giunti dai...

Terremoto Indonesia - allarme dopo la scossa : si rischia uno tsunami alto 3 metri [LIVE] : E’ allarme tsunami in Indonesia, interessata in queste ore da un violento Terremoto che si è abbattuto al largo di Giava. Le autorità Indonesiane hanno emesso l’allerta: Dwikorita Karnawati, capo dell’agenzia Indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica, ha dichiarato che l’allerta tsunami locale rimarrà in vigore. Ha inoltre invitato le persone che vivono nelle zone costiere a spostarsi verso un livello più ...