Terremoto Istanbul | 473 abitazioni danneggiate e 34 feriti | 224 scosse minori

(Di venerdì 27 settembre 2019) La scossa didi magnitudo 5,9 che ieri ha colpito la città diha provocato danni in 473e provocato 34lievi, 24 dei quali sono stati già dimessi. Il censimento dei danni è stato effettuato dalla protezione civile turca, Afad, e ufficializzato dal vicepresidente Fuat Oktay, che ha garantito che i rilievi per determinare la gravità dei danni del sisma proseguiranno nei prossimi giorni, con il sostegno di un gruppo di esperti del ministero dell’Ambiente. Il ministro ha inoltre reso noto che danni sono stati segnalati da dirigenti scolastici in 55 delle 7.046 scuole di, facendo optare per una chiusura precauzionale in 14 casi. Lo sciame sismico iniziato in seguito alla scossa di ieri ha fatto registrare 224di minore entità, la più potente delle quali di magnitudo 4,1. L’osservatorio sismico diha individuato ...

