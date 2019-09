Tennis | WTA Tashkent 2019 | i risultati delle semifinali Atto conclusivo tra Cirstea e

Tennis - WTA Wuhan 2019 : i risultati dei quarti di finale. Barty-Sabalenka e Kvitova-Riske le semifinali : Si sono conclusi a Wuhan, in Cina, i quarti di finale del torneo WTA Premier 5 di Tennis: sul cemento outdoor del Paese della Grande Muraglia sono state definite le semifinali, che si giocheranno nella giornata di domani: Ashleigh Barty affronterà Aryna Sabalenka e Petra Kvitova sfiderà Alison Riske. Nel primo match di giornata la testa di serie numero uno, l’australiana Asheigh Barty, soffre ma supera in tre set la croata Petra Martic, la ...

Tennis - WTA Tashkent 2019 : semifinali Kristyna Pliskova-Van Uytvanck e Zavatska-Cirstea : Si sono giocati i quarti di finale del WTA International sul cemento di Tashkent, la capitale dell’Uzbekistan. A sorpresa la ceca testa di serie numero 5 e numero 80 del mondo Kristyna Pliskova, sorella gemella mancina di Karolina, ha battuto in due set la numero 1 del tabellone e 56 del ranking WTA, la slovacca Viktoria Kuzmova. L’avversaria di Pliskova in semifinale sarà la belga numero 3 del seeding Alison Van Uytvanck, che ha avuto ...

Tennis - WTA Wuhan 2019 : risultati di mercoledì 25 settembre. Si ritira Halep - fuori Pliskova - Sabalenka elimina Bertens - bene Barty e Kvitova : A Wuhan giornata dedicata alla disputa degli ottavi di finale del WTA Premier 5 sul cemento cinese. L’incontro forse più atteso era quello tra la bielorussa testa di serie numero 9 e campionessa uscente del torneo Aryna Sabalenka e l’olandese numero 6 del tabellone Kiki Bertens: ha vinto la prima in due set confermando il suo ritrovato stato di forma e di fiducia dopo un’annata che non è andata come ci si aspettava, Sabalenka incontrerà nei ...

Tennis - WTA Tashkent 2019 : avanti Kuzmova - Van Uytvanck e Kristyna Pliskova. Fuori Gasparyan : Completati nella giornata odierna tutti i secondi turni del torneo WTA International di Tashkent, in Uzbekistan. Delle sette teste di serie impegnate, ne sono uscite tre. La numero 1 del seeding, la slovacca Viktoria Kuzmova, si salva sul filo di lana contro la ventiduenne belga Greet Minnen, alla posizione 124 del ranking WTA. Nel 5-7 6-3 7-6(7) sono compresi un primo set perso in rimonta e due match point salvati, non consecutivamente, nel ...

Tennis - WTA Wuhan 2019 : i risultati del 24 settembre. Agli ottavi tutte le principali teste di serie : Si è conclusa a Wuhan, in Cina, la terza giornata di sfide del torneo WTA Premier 5 di Tennis: sul cemento outdoor sono andati in scena gli ultimi quattordici match validi per il secondo turno. Giornata senza particolari sorprese, dato che l’unica testa di serie a cadere è l’elvetica Belinda Bencic, rimontata e sconfitta dalla russa Veronika Kudermetova, che si impone per 2-6 6-3 6-4. Servono tre set all’australiana Ashleigh ...

Tennis - WTA Tashkent 2019 : avanti Gasparyan - Babos e Niculescu - fuori Jasmine Paolini : Si sono giocati quest’oggi sette incontri di primo turno al torneo WTA International di Tashkent, capitale dell’Uzbekistan. Nessuna reale sorpresa tra le teste di serie. Nella parte alta del tabellone, la ceca Kristyna Pliskova, numero 5 del seeding, elimina Jasmine Paolini con un doppio 6-4, e andrà a sfidare la polacca Katarzyna Kawa. La rumena Monica Niculescu va invece ad affrontare la belga Alison Van Uytvanck, dopo aver ...

Tennis - WTA Tashkent 2019 : Jasmine Paolini fuori al primo turno - vince Kristyna Pliskova in due set : Termina al primo turno l’avventura di Jasmine Paolini (n.114 del mondo) nel WTA di Tashkent (Uzbekistan). L’azzurra è stata sconfitta con il punteggio di 6-4 6-4 dalla ceca Kristyna Pliskova (n.80 del ranking). Un match nel quale l’azzurra ha pagato dazio al servizio, non trovando la giusta continuità nel proprio Tennis e dovendo alzare bandiera bianca dopo 1 ora e 22 minuti di partita. Nel primo set l’avvio è decisamente ...

Tennis - WTA Wuhan 2019 : i risultati del 23 settembre. Si ritira Camila Giorgi. Completato il primo turno - scattato il secondo : Si è conclusa a Wuhan, in Cina, la seconda giornata di sfide del torneo WTA Premier 5 di Tennis: sul cemento outdoor sono andati in scena gli ultimi quindici match validi per il primo turno ed i primi due per il secondo, che verrà Completato domani. L’unica azzurra in gara, Camila Giorgi, si ritira dopo aver perso il primo set contro la lucky loser svedese Rebecca Peterson per 6-2. Tra i principali risultati odierni degli incontri del ...

Tennis - WTA Tashkent 2019 : buon esordio per Kuzmova. Tutto ok per Van Uytvank e Cirstea : Primo turno nel torneo WTA di Tashkent. esordio con vittoria per la slovacca Viktoria Kuzmova, testa di serie numero uno, che ha superato in due set l’americana Francesca Di Lorenzo con il punteggio di 7-6 6-3. Adesso la slovacca affronterà la belga Greetje Minnen, che ha sconfitto al primo turno l’ucraina Katerina Bondarenko con un doppio 6-2. buona la prima anche per la belga Alison Van Uytvanck, numero tre del seeding, che ha ...

WTA Wuhan – Viktoria Azarenka si ritira dal torneo : problema alla spalla per la Tennista bielorussa : Viktoria Azarenka costretta ad abbandonare il WTA di Wuhan ancor prima di scendere in campo: la tennista bielorussa costretta al ritiro a causa di un problema alla spalla Il WTA di Wuhan perde una delle sue protagoniste più attese. Viktoria Azarenka non scenderà in campo sul cemento cinese a causa di un infortunio. Un problema alla spalla ha infatti impedito alla tennista bielorussa di affrontare Donna Vekic in uno dei match più interessanti del ...

Tennis - WTA Wuhan 2019 : Camila Giorgi si ritira al primo turno. Problema fisico per l’azzurra : Termina dopo un set l’avventura di Camila Giorgi nel WTA di Wuhan (Cina). L’azzurra (n.1 del Bel Paese) è stata costretta al ritiro per un Problema fisico dopo aver perso il primo parziale (6-2) nel match di primo turno contro la svedese Rebecca Peterson (n.53 del mondo), che ha preso il posto in tabellone dell’americana Madison Keys (defezione dell’ultimo momento). Un confronto durato 34 minuti, che ha visto Camila ...

Tennis - Ranking WTA (23 settembre) : : Nel Ranking WTA del Tennis è l’australiana Ashleigh Barty a comandare con i suoi 6446 punti. L’aussie però deve guardarsi dalla ceca Karolina Plikova, distante 321 punti. In terza posizione troviamo l’ucraina Elina Svitolina a precedere l’ex n.1 del mondo Naomi Osaka, ridestatasi dopo la vittoria del torneo di Osaka (Giappone), e la canadese Bianca Andreescu. Completano il quadro della top-10 la rumena Simona Halep, l’altra ceca Petra Kvitova, ...

Tennis - WTA Wuhan 2019 : i risultati del 22 settembre. Out tutte le Tenniste di casa - in scena tre derby : Si è conclusa a Wuhan, in Cina, la prima giornata di sfide del torneo WTA Premier 5 di Tennis: sul cemento outdoor sono andati in scena nove match validi per il primo turno, che verrà completato domani. Le prime otto teste di serie usufruiscono di un bye ed esordiranno direttamente al secondo turno. Ben tre i derby andati in scena: la bielorussa Aryna Sabalenka liquida Aliaksandra Sasnovich con un perentorio 6-1 6-2, mentre sorridono le ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : Naomi Osaka si impone in finale contro Anastasia Pavlyuchenkova : Senza storie la finale del WTA di Osaka (Giappone) tra la padrona di casa Naomi Osaka e la russa Anastasia Pavlyuchenkova. La n.4 del mondo si è imposta in 1 ora e 10 minuti di gioco con il punteggio di 6-2 6-3, non dando mai modo alla rivale di replicare al proprio pressing da fondo. Una vittoria importante per Osaka dopo la delusione dello US Open, vinto poi dalla canadese Bianca Andreescu in finale contro l’americana Serena ...