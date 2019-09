Tennis – Murray | ritorno lento e costante | “cerco di riposare il più possibile | l’anca

Tennis - ATP 250 Zhuhai 2019 : Tsitsipas si ritira - de Minaur batte Murray - Andreas Seppi ai quarti : Si sono conclusi oggi gli incontri di secondo turno al torneo ATP 250 di Zhuhai, in Cina, che perde la sua prima testa di serie e mette in scena un paio di battaglie non di poco conto. Andiamo a vedere quanto accaduto nei sei match odierni. Partendo dalla parte alta del tabellone, è subito da registrare l’uscita di scena per ritiro del greco Stefanos Tsitsipas. Il numero 7 del mondo, infatti, si deve arrendere sul punteggio di 6-3 5-7 ...

Tennis - ATP Zhuhai 2019 : risultati di martedì 24 settembre. Avanzano Murray - De Minaur e Kecmanovic - fuori Cecchinato : Oltre a quello di Marco Cecchinato, rimontato e sconfitto dal bosniaco, si sono disputati altri cinque incontri di primo turno dell’ATP 250 sul cemento cinese di Zhuahi, torneo inedito per il circuito maggiore maschile. La cronaca del match di Marco Cecchinato Avanza molto facilmente la testa di serie numero 7, l’australiano Alex De Minaur, uno dei giovani più promettenti, che ha battuto nettamente il connazionale John Millman. A proposito di ...

Tennis - ATP Winston-Salem 2019 : i risultati di lunedì 19 agosto. Cecchinato avanza - eliminato Andy Murray : A Winston-Salem prosegue il Torneo ATP 250, sul cemento statunitense si è giocato intensamente fino all’arrivo della pioggia che ha costretto a rinviare alla giornata odierna alcuni incontri tra cui quello tra Fabbiano e Rublev. L’Italia può sorridere per la vittoria di Cecchinato su Bublik, l’azzurro ha conquistato il primo set al tie-break e poi ha approfittato del ritiro dell’avversario, ora il siciliano se la dovrà ...

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2019 : Andy Murray sconfitto al rientro in singolare da Richard Gasquet : Dura poco meno di cento minuti il rientro in singolare sulla scena mondiale del Tennis per Andy Murray: nel Masters 1000 di Cincinnati lo scozzese, che aveva ricevuto una wild card, viene sconfitto dal transalpino Richard Gasquet, in tabellone grazie al ranking protetto, che si impone con un duplice 6-4 ed affronterà il numero 4 del seeding, l’austriaco Dominic Thiem. Nel primo set Murray subisce subito il break dell’avversario, poi ...

Tennis – Andy Murray ci prova! Non solo Cincinnati : in singolo anche a Zhuhai e Pechino : Andy Murray deciso a ritornare a giocare in singolo: il Tennista scozzese, ripresosi dal problema all’anca, giocherà anche a Zhuai e Pechino Possiamo dirlo: Andy Murray is back! Il Tennista britannico, che ad inizio stagione aveva addirittura annunciato il suo ritiro dal Tennis, a causa di un fastidio all’anca che non gli dava tregua, rientra nel circuito in singolare nel torneo di Cincinnati con una wild card. Ma lo scozzese ...

Tennis - Andy Murray punta il mirino su Cincinnati - il ritorno in singolare è sempre più vicino : Per Andy Murray la luce in fondo al tunnel potrebbe essere davvero più vicina del previsto. O meglio, per come erano messe le cose, lo spiraglio sembrava non esserci nemmeno. La sua carriera era letteralmente appesa ad un filo per colpa dei ben noti problemi all’anca e dopo l’eliminazione al primo turno degli Austrialian Open era addirittura arrivato il video-messaggio dei colleghi più illustri per salutare a dovere il campione ...