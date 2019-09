Tennis – David Ferrer sarà direttore del torneo ATP 500 di Barcellona

Fonte : sportfair

(Di venerdì 27 settembre 2019)il nuovodelATP 500 di: Albert Costa si dedicherà all’organizzazione della nuova Coppa Davis Dopo aver lasciato ilgiocato,tornerà in una veste diverse nel mondo che tanto ha amato. Lo spagnoloinfatti il nuovodell’ATP 500 di, unche negli ultimi anni si è imposto come uno fra i più prestigiosi della categoria 500, nonchè della superficie rossa presenti nell’intero circuito. Il precedente, Albert Costa, ex numero 6 al mondo e vincitore del Roland Garros 2002, dopo 11 anni alla guida delsi dedicherà all’organizzazione della nuova Coppa Davis. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolodelATP 500 di ...

