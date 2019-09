Tennis | ATP 250 Chengdu 2019 | Bublik elimina Dimitrov | Harris in semifinale da lucky loser

Fonte : oasport

(Di venerdì 27 settembre 2019) Giornata piena di lotte in campo, quella vissuta all’ATP 250 dicon i quarti di finale. Tre incontri su quattro si sono conclusi al terzo set, e in due casi si sono verificate delle sorprese di maggiore o minore entità. Nella parte alta del tabellone il canadese Denis Shapovalov pone fine all’avventura del bielorusso Egor Gerasimov, battendolo in poco più di un’ora e mezza per 6-4 3-6 6-3: in tutto l’incontro si sono visti soltanto tre break, uno per parziale, e sono quelli che hanno deciso l’avanzamento del canadese. Sarà lui ad affrontare lo spagnolo Pablo Carreno Busta, unico a non faticare troppo contro il cileno Cristian Garin, visto il risultato di 7-5 6-2 emerso dopo poco più di un’ora e 20 minuti e un punto di svolta arrivato nelle fasi iniziali del secondo parziale, in cui i due si sono tolti la battuta in maniera consecutiva nei ...

sportface2016 : #AtpChengdu: #Shapovalov e #Harris in semifinale, #Dimitrov eliminato - sfnnicita : RT @lorenzofares: Beh se vai a Tokyo non puoi non passare per Como ?? #tennis #ATPTour #ATP #djokovic - sportface2016 : #AtpChengdu, programma e orari delle semifinali di sabato 28 settembre -