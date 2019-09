Tatuaggi | inchiostri con sostanze tossiche o cancerogene in 22 casi su 117

Tatuaggi e inchiostri potenzialmente pericolosi : controlli dei Nas in tutta Italia : Sostanze tossiche o cancerogene sono state rilevate in 1 campione su 5 di inchiostro e tinture usati per Tatuaggi. È quanto emerso da un controllo a campione, effettuato in tutta Italia, dal Comando dei carabinieri per la Tutela della Salute che, d'intesa con il ministero della Salute, opera un monitoraggio sulla regolarità dei prodotti a base di inchiostro utilizzati per la realizzazione di Tatuaggi.\\Le operazioni eseguite dai militari hanno ...