Tatuaggi e inchiostri potenzialmente pericolosi | controlli dei Nas in tutta Italia

(Di venerdì 27 settembre 2019) Gabriele Laganà I risultati hanno evidenziato come diversi operatori del settore utilizzino prodotti pernon conformi per la presenza, sopra i limiti consentiti, di sostanze tossiche o cancerogene Sostanze tossiche o cancerogene sono state rilevate in 1 campione su 5 di inchiostro e tinture usati per. È quanto emerso da un controllo a campione, effettuato in, dal Comando dei carabinieri per la Tutela della Salute che, d'intesa con il ministero della Salute, opera un monitoraggio sulla regolarità dei prodotti a base di inchiostro utilizzati per la realizzazione di. Le operazioni eseguite dai militari hanno interessato 117 aziende dedite ad attività nel settore, come centri dio, importatori, produttori e distributori nazionali di pigmenti. Per eseguire i test sono stati prelevati 100 campioni dipero, poi ...

