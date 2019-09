Striscia la Notizia | sfottò a Greta Thunberg | ecco il discorso rivisitato

Striscia la Notizia demolisce Nicola Zingaretti : "Papetè e agnani" - ma come parla il segretario del Pd? : Ma come parlano i politici? Questo l'argomento al centro di un irriverente servizio di Striscia la Notizia, trasmesso nella puntata del tg satirico di giovedì 27 settembre in onda su Canale 5. La squadra di Antonio Ricci ne ha per tutti: Matteo Salvini, Lorenzo Cesa, Giorgia Meloni e soprattutto Nic

Striscia la Notizia - Antonio Ricci spiega il deep fake di Matteo Renzi - : Francesca Galici Dopo le polemiche scatenate dal deep fake su Matteo Renzi mandato in onda a Striscia la Notizia, il programma spiega le intenzioni e i motivi che hanno portato alla sua messa in onda attraverso le parole di Antonio Ricci Sta destando molto scalpore il servizio di Striscia la Notizia andato in onda lunedì durante la prima puntata del tg satirico di Canale5 realizzato con l'intelligenza artificiale e l'apprendimento ...

Striscia la notizia - il debutto di Philippe Daverio nel tg satirico : ecco il suo nuovo ruolo : Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) debutta la nuova rubrica “MUAGG-Il museo aggratis”, curata dal critico d’arte Philippe Daverio, che nel corso della stagione esplorerà le bellezze artistiche italiane che si possono ammirare senza pagare. In occasione della prima puntata, il nu

Striscia la Notizia si scatena contro Alessia Marcuzzi : "Eccesso di bisturi" - attenzione a queste immagini : Primo appuntamento della nuova stagione a Striscia la Notizia con una delle rubriche storiche e più irriverenti, ossia Fatti e Rifatti. E nel mirino del tg satirico di Antonio Ricci ci finisce una collega di Mediaset, collega in primissimo piano oggi come oggi: Alessia Marcuzzi, attualmente impegnat

Renzi : "Ho sottovalutato il finto fuori onda di Striscia la notizia" : Questa sera a #Striscia un fuorionda esclusivo! È lui o non è lui? Certo che non è lui >> https://t.co/EHD0R8lVeG pic.twitter.com/oR0AwYNlSi— Striscia la notizia (@Striscia) September 23, 2019 "Ho ricevuto molte critiche perché ieri ho scherzato sull'imitazione che mi ha fatto Striscia La Notizia. Effettivamente ho sottovalutato la portata potenzialmente devastante del deepfake, la nuova raffinata tecnica di fake news. Sono da anni ...

Striscia la notizia contro Moser - Rovazzi e gli influencer che dimenticano l'hashtag #adv : Striscia la notizia da sempre si mobilita per dare la caccia ai "furbetti" ed è tornato a puntare il dito contro gli influencer, specialmente vip. Il tg satirico di Antonio Ricci, stavolta, attacca alcuni "very important people", tra cui Ignazio Moser, Fabio Rovazzi, Martina Colombari, Aida Yespica, Carmen Di Pietro. Questi ultimi -stando a quanto è stato meticolosamente fatto presente dall'inviato Marco Camisani Calzolari- sarebbero "rei" di ...

Striscia la Notizia smaschera Alda D'Eusanio : il clamoroso fuorionda a Mattino 5 : Uno sgradito primato per Alda D'Eusanio (si ipotizza). Già, perché si aggiudica lei la prima piazza nella non troppo lusinghiera classifica de I Nuovi Mostri, la graduatoria proposta da anni da Striscia la Notizia relativa al peggio che si vede in televisione e nella sua prima emissione nel corso di

Toninelli - Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia : «Finalmente ho il tempo per andare a prendere i miei bambini a scuola» : Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro a Danilo Toninelli per la mancata riconferma a ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Governo Conte bis. Valerio Staffelli ha intercettato l’ex ministro che ha così risposto: «Finalmente ho il tempo per andare a prendere i miei bambini a scuola». Questa sera a Striscia la Notizia Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’Oro a Danilo Toninelli per la mancata riconferma a ministro delle ...

Striscia la Notizia e il deepfake : ecco com'è stato creato il fuorionda fake di Matteo Renzi : L'intelligenza artificiale sbarca per la prima volta nella televisione italiana grazie a Striscia La Notizia. Nella prima puntata del tg satirico, ieri, il team capitanato da Antonio Ricci ha trasmesso un fuorionda (contraffatto) di Matteo Renzi. Sì, insomma: quello trasmesso non era il vero leader di Italia Viva (anche se sembrava di sì) ma era il frutto di una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale e sull’apprendimento automatico ...

Striscia la Notizia - Valerio Staffelli infierisce su Danilo Toninelli : "Come ti hanno asfaltato?" : Il tg satirico di Antonio Ricci Striscia la Notizia, in onda su Canale 5, nella sua seconda puntata di questa edizione - in onda martedì 24 settembre - ha deciso di consegnare il Tapiro d’oro a Danilo Toninelli per la mancata riconferma a Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Governo Con

Striscia la Notizia - Matteo Renzi e il fuorionda prodotto col deepfake : un video spiazzante : Nella prima puntata della stagione di Striscia la Notizia, in onda su Canale 5 lunedì 23 settembre, è stato proposto un fuorionda di... Matteo Renzi. Non il vero Renzi, però, anche se la somiglianza era pazzesca. In verità, come spiega tvblog.it, si tratta di un cosiddetto deepfake. Ovvero, per crea