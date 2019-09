Stragi di mafia | Renzi dà la linea e Salvini e Meloni lo seguono | “Berlusconi? Indagini

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) La strada l’ha aperta, che ha parlato di un’inchiesta “senza uno straccio di prova“. Subito dopo si sono accodati uno dopo l’altro la presidente di Fratelli d’Italia Giorgiae il segretario della Lega Matteo. E’ l’anomalo fronte schierato contro l’inchiesta che cerca di fare luce sui mandanti delledidel 1992 e 1993, nel cui fascicolo è finito indagato anche Silvio Berlusconi. Se nella polemica politicacontinua a dire che è al governo con i Cinquestelle solo per non permettere di farlo ae viceversa l’ex ministro attacca ogni giorno il leader di Italia Viva, alla fine le parole con cui commentano l’indagine della Procura di Firenze si somigliano parecchio, fino a sovrapporsi.si dice “attonito” per il fatto che Berlusconi sia indagato – tra le ...

petergomezblog : Stragi di mafia, a Renzi non piace che 25 anni dopo si continui a cercare la verità. “Berlusconi indagato? Attonito… - Agenzia_Ansa : #Berlusconi indagato anche per attentato Costanzo nell'inchiesta della Procura di Firenze su stragi #mafia #ANSA - NicolaMorra63 : Lo stragismo torna, prepotente, a dominare la scena giudiziaria. E politica. Coinvolgendo chi meno t'aspetti... -