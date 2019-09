Strage di Erba | Azouz | Ecco perché accusai Olindo e Rosa

Strage di Erba - no alla revisione dell’ergastolo per Rosa e Olindo : “Richiesta inammisibile” : La Procura generale di Milano ha respinto la richiesta avanzata da Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre di Youssef, due delle quattro vittime della Strage di Erba dell'11 dicembre 2006, di attivare, raccogliendo nuovi elementi, la revisione della sentenza di condanna all'ergastolo a carico di Rosa Bazzi e Olindo Romano: "Istanza inammissibile".Continua a leggere

Strage di Erba - parla Azouz : "Ho una mia idea su chi siano i veri assassini" : "Lo dirò solo nelle sedi opportune" dice Marzouk, all'epoca dei fatti marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo...

Strage di Erba - Azouz "Rosa e Olindo estranei"/ Bruzzone "ora accertamenti reperti" : A Storie Italiane riflettori accesi sul caso della Strage di Erba: Rosa e Olindo innocenti? Le parole di Azouz Marzouk e Roberta Bruzzone.

Strage di Erba - la difesa di Olindo e Rosa chiede nuovi accertamenti : si riapre il caso : L'ex netturbino Olindo Romano e sua moglie, l'ex casalinga Rosa Bazzi, entrambi condannati all'ergastolo per la Strage di Erba, la chiedono insistentemente da quattro anni: la revisione del processo potrebbe diventare realtà grazie a una questione che si trascina da anni. I due si professano innocenti, e ora, per un vizio di forma in una procedura nel complesso iter giudiziario, tutto può ancora succedere. Ci sono pochi reperti mai analizzati, ...

Strage di Erba - Cassazione accoglie richiesta di Rosa e Olindo : il caso si riapre : Si riapre il caso sulla Strage di Erba. La Cassazione, riscontrando un vizio formale, ha deciso di accogliere l'esposto presentato dai legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi e di trasmettere la richiesta di nuovi accertamenti alla Corte di Assise di Como. L'ex netturbino e la moglie (rinchiusi rispettivamente nei carceri milanesi di Opera e Bollate), sono stati condannati all'ergastolo in via definitiva per l'omicidio - avvenuto ad Erba l'11 ...

Strage di Erba - si riapre il caso : la Cassazione rimanda gli atti a Como per nuovi accertamenti : La Corte d’assise di Como dovrà fissare l’udienza, a cui tutte le parti potranno partecipare, sui nuovi accertamenti della Strage di Erba. È quanto ha deciso la prima sezione penale della Cassazione sul ricorso presentato dai legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, gli avvocati Fabio Schembri, Luisa Bordeaux e Nico D’Ascola.I giudici della Suprema Corte, accogliendo la richiesta della difesa, hanno convertito il ...

Strage di Erba - la Cassazione rinvia ai giudici di Como l’istanza di revisione del processo per un vizio di forma : Per un vizio formale, la Cassazione ha accolto la richiesta dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi – condannati all’ergastolo per la Strage di Erba – di trasmettere alla Corte di Assise di Como la richiesta della difesa di nuovi accertamenti. I giudici di Como, lo scorso aprile, si erano opposti alle istanze di accesso ai server delle intercettazioni, e a quelle di acquisire un cellulare Motorola ed esaminare dei reperti biologici. ...

