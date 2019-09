Squalifica Koulibaly | il legale del Napoli | “valutazioni in corso”

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019) “? Attualmente non e’ partito nessun percorso in quanto la decisione e’ fresca e per entrare nel vivo bisognerebbe leggere questa frase reiterata pronunciata da. Ilnon mi ha ancora contattato, credo stia facendo le adeguate considerazioni per poi passare la palla all’ambito. Per questa situazione, ad ora, siamo al round zero”. Sono le dichiarazioni a Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Mattia Grassani,deldopo la decisione del giudice sportivo di sanzionare con due giornate il calciatore del. “Ridurre la? Per ora ci troviamo nella terra di nessuno. Il rapporto dell’arbitro, evidentemente, non e’ lieve. Per organizzare una difesa bisogna innanzitutto confrontarsi col calciatore e ascoltare la sua versione. Se ilmi ...

