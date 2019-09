Squadra che vince non si cambia È il giorno di Fifa 20 Riecco il derby con Pes

Una sera da Colchester Squadra di Serie D che elimina il Tottenham di Pochettino zero tituli : Il Tottenham ha perso ai rigori nel 3° turno di Coppa di Lega contro il Colchester, formazione della 4° Serie inglese. Gli Spurs pagano gli errori dal dischetto di Eriksen e Lucas Moura. La formazione dei vice campioni d’Europa, non sono riusciti ad arginare gli avversari e sono arrivati alla roulette dei rigori che gli è stata fatale. È la prima volta, da quando è in Inghilterra, che Pochettino viene eliminato da una squadra di Serie ...

Basket - urla “negro di m…” a un avversario durante l’amichevole. Il coach ritira la Squadra dal torneo : “Lo rifarei altre mille volte” : torneo di Basket “San Gennaro”, una sfida di pre-campionato, praticamente un’amichevole, nulla di più. A Pozzuoli si affrontano la New Basket Giugliano, squadra di serie C gold e il Basket Casapulla, serie D. Su un contatto tra due giocatori qualcuno grida “negro di m…”: destinatario Raùl Lazaro Diaz, italo-cubano, mentre l’insulto parte da un ragazzo di 18 anni. Si accende un breve parapiglia e Genni Di Lorenzo, il coach del ...

Ciclismo - Davide Cassani sull’Italia ai Mondiali : “Voglio una Squadra d’assalto che corra senza badare agli avversari” : Domenica 29 settembre si avvicina e nella prova in linea maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo l’Italia vorrà lasciare il segno. Il titolo iridato manca da undici anni, l’ultimo sigillo fu di Alessandro Ballan a Varese con quello scatto da finisseur che infiammò il pubblico presente in strada. La compagine guidata dal CT Davide Cassani farà di tutto per interrompere il digiuno in Yorkshire ma non sarà affatto facile. I rivali ...

EFL Cup – Tottenham - che figuraccia! Gli ‘Spurs’ eliminati da una Squadra di quarta divisione : L’EFL Cup inglese regala subito un’inaspettata sorpresa: il Tottenham, vicecampione d’Europa in carica, si fa eliminare ai rigori dal Colchester Utd Il terzo turno di EFL Cup regala subito un risultato inaspettato. La Coppa di Lega inglese vede il Tottenham sconfitto dal Colchester Utd, squadra che milita nella quarta divisione britannica. Gli Spurs, vicecampioni d’Europa in carica, sono stati sconfitto ai calci di ...

Milan - che pugnalata da Salvini : “Squadra senza progetto - sembra il Governo PD-M5S” : L’ironia tagliente di Matteo Salvini dopo il derby perso dal suo Milan: il leader della lega paragona l’assenza di progetto dei rossoneri a quella del Governo PD-M5S Intervistato ai microfoni di Rai Radio2, nel corso del format ‘I Lunatici’, Matteo Salvini ha parlato del momento negativo del Milan, appena uscito malconcio dal derby perso contro l’Inter per 0-2. Il leader della Lega, grande tifoso rossonero, ha ...

Fifa 20 : TOTW 2 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 20 ! Scopriamo insieme quali giocatori potrebbero far parte della Squadra della Settimana n°2 di questa edizione che verrà annunciata mercoledì 25 settembre! Come al solito, nel corso di tutto il weekend, proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante […] L'articolo Fifa 20: TOTW 2 Predictions: ecco i giocatori che potrebbero far parte ...

Lecce - Farias : “Ci abbiamo provato - Napoli Squadra che punta a vincere” : Al termine della gara col Napoli, l’attaccante del Lecce Diego Farias ha parlato al sito ufficiale dei salentini: “Loro sono una grande squadra, lotteranno per il titolo. Ci abbiamo provato al massimo a fare il nostro calcio, ma loro ci hanno creato tante difficoltà. Pensiamo a mercoledì, è uno scontro diretto”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Leggi anche: Napoli, Ciotola: “James un depistaggio per ...

Insigne a Dazn : “La forza di questa Squadra è che siamo tutti importanti! Cerco di aiutare i compagni - il gol di oggi è speciale…” : Lorenzo Insigne, al microfono di Dazn Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne è intervenuto al microfono di Dazn dopo la vittoria contro il Lecce: “Il mister sta dando fiducia a tutti, ci sentiamo tutti importanti e questo è la forza del nostro gruppo. Chiunque gioca dà il massimo, solo così si arriva a conquistare il massimo”. Il Napoli ha fame di vincere dopo il Liverpool? “Abbiamo fatto una grande partita in ...

Juventus - rivoluzione in corso : la Squadra di Maurizio Sarri è bella - sarà anche possibile? : Anziché pretendere che la Juve sia già a immagine e somiglianza di Sarri bisognerebbe valutare il fatto che non abbia fretta di cambiare. Nel calcio il tempo non si compra ed è necessario per organizzare una rivoluzione come quella bianconera: Sarri è l' antitesi di Allegri nel modo di pensare il gi

Snowboard - la Squadra di CdM di parallelo in raduno sul Passo dello Stelvio : presente anche il team di slopestyle : Le squadre di parallelo in raduno al Passo dello Stelvio: si parte il 22 settembre. Con loro anche il team di Cdm di slopestyle Sarà il Passo dello Stelvio ad ospitare per quattro giorni la squadra di Coppa del mondo di parallelo, che si radunerà a partire da domenica 22 settembre. Il gruppo sarà composto da: Aaron March, Daniele Bagozza, Roland Fischnaller, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini e Nadya Ochner. Con loro ci saranno i tecnici ...

Bologna - ogni promessa è debito : Mihajlovic bacchetta la Squadra al telefono per il primo tempo di Brescia : L’allenatore serbo aveva ringraziato i propri giocatori per la sorpresa in ospedale, promettendo però che avrebbe poi parlato degli errori commessi a Brescia Ha fatto il giro del web e delle tv la sorpresa che i giocatori del Bologna hanno voluto fare domenica sera a Sinisa Mihajlovic, felice nel vedere i propri ragazzi intonare cori per lui dal cortile dell’Ospedale Sant’Orsola, dove è ricoverato per combattere la ...

Roma - Fonseca in conferenza : “Apporterò modifiche alla Squadra - Kalinic…” : Vigilia di Roma-Basaksehir, gara d’esordio dei giallorossi in Europa League. In conferenza stampa, le parole del tecnico Fonseca e del capitano Florenzi. Fonseca – “E’ una competizione importante, che comprende squadre molto forti. Partecipiamo con ambizione e il nostro primo obiettivo dichiarato è superare la prima fase. La prossima partita sarà tra due giorni, per questo apporterò modifiche alla squadra sapendo ...

Inter - l’analogia di Godin che fa sognare i tifosi : “Questa Squadra mi ricorda l’Atletico che vinse la Liga” : Un’analogia sicuramente piacevole e che fa sognare i tifosi dell’Inter. L’affermazione del difensore nerazzurro Diego Godin non può sicuramente passare inosservata ai supporter della squadra milanese. “Vedo molte cose in questa Inter che mi ricordano l’Atletico che vinse la Liga nel 2013/14“, è quanto afferma il calciatore in una Intervista a Dazn. “L’ambiente nello spogliatoio, lo spirito di ...