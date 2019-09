Sondaggi Youtrend | Lega allunga su Pd e M5S | recupera la ' coalizione' di governo

Sondaggio supermedia-Youtrend : crollo del M5s - giù il Pd. La Lega adesso respira : È sempre tempo di sondaggi. E i sondaggi continuano a non sorridere al governo giallorosso. I dati sono quelli della supermedia-Youtrend, presentati da Lorenzo Pregliasco nel corso di Omnibus, il programma del primo mattino in onda su La7. Il dato più interessante è quello relativo alle ipotetiche c

Giuseppe Conte - il Sondaggio Youtrend per Sky Tg24 : il 60% degli italiani non vuole il suo governo : Il 60% degli elettori italiani ha un'opinione negativa del governo Conte-bis. È il risultato di un sondaggio Quorum/Youtrend per Start, il nuovo approfondimento politico di Sky Tg24. Nel dettaglio, l'esecutivo giallorosso gode dell'approvazione dell'83% degli elettori M5s e dall'84% degli elettori P

Matteo Renzi - il primo Sondaggio YouTrend su Italia Viva : ecco quanto vale : Prime stime sulla nuova creatura politica di Matteo Renzi. Si parla, ovviamente, di sondaggi. E quanto può valere, dunque, Italia Viva, il nuovo soggetto che nascerà in seguito alla scissione dal Pd? Una prima analisi viene offerta da Lorenzo Pregliasco di YouTrend, che dice la sua interpellato a Ta

Sondaggi politici/ Supermedia YouTrend : Salvini -4 - 5% - M5s risale sopra il 20% : Sondaggi politici elettorali, i dati sul Governo Conte-Bis: donne più 'vicine' alle istanze della Lega, solo una su 6 si fida dell'esecutivo Pd-M5s-LeU

Sondaggio Youtrend - contrordine-Pd : il patto col M5s piace. Crolla Salvini : le cifre : Il nuovo governo giallo-rosso viene premiato dagli elettori mentre la Lega di Matteo Salvini ne paga il prezzo. Il Carroccio infatti perde il 4,5 per cento dei consensi mentre il Pd ne guadagna uno e il M5s tre. È quanto emerge dal Sondaggio Supermedia settimanale elaborata da Youtrend per Agi, la p

Sondaggi POLITICI/ Youtrend : Lega sotto il 32% - Pd e M5s insieme superano il 40% : SONDAGGI POLITICI, flussi elettorali durante la crisi di Governo: Lega al 31,9%, Pd fermo al 22,3%. Fratelli d'Italia stacca Forza Italia.

Sondaggio YouTrend : Lega in calo - coalizione centrodestra poco sotto il 50% : Il giorno dopo il conferimento dell'incarico di governo a Giuseppe Conte, continuano i sondaggi politici che cercano di fotografare le opinioni degli italiani di settimana in settimana: l'ultimo Sondaggio, condotto da YouTrend per SkyTg24, ha confermato che la Lega, nonostante un calo di due punti percentuali, rimane il primo partito, con quasi il 32%. Nel complesso il centrodestra unito resta poco al di sotto del 50%. I dati del Sondaggio Quasi ...

Sondaggi elettorali politici/ YouTrend : Lega al 31 - 9% - M5s al 18 - 6% : boom Meloni : Sondaggi politici elettorali, YouTrend sulla crisi di Governo: se si votasse oggi, Lega al 31,9%, M5s al 18,6%. boom di Fratelli d'Italia, astenuti invece..

Sondaggio Youtrend per SkyTg24. Lega in calo - ma il centrodestra unito al 47 - 5% : La Lega riduce il proprio consenso di due punti rispetto alle Europee, cinque punti dal picco registrato nei sondaggi. Secondo la rilevazione condotta da Youtrend per SkyTg24, la formazione di Matteo Salvini si conferma primo partito, attestandosi al 31,9%. Il centrodestra unito, in un contesto in cui si concretizza e si consolida il sorpasso di Fratelli d’Italia (8,8%) su Forza Italia (6,8%), tocca il 47,5%, un risultato che in caso di ...

Sondaggio Youtrend - Lorenzo Pregliasco : "Un crollo di 15 punti per Salvini può diventare meno 5% per la Lega" : "Un crollo di 15 punti per Matteo Salvini può diventare meno 5 per cento per il partito". Lorenzo Pregliasco, fondatore di Youtrend, riporta un dato allarmante per il leader della Lega: "Ho letto i dati Ipsos usciti ieri: dire che la maggioranza degli italiani oggi vuole il voto è fuorviante. Sarebb

Sondaggi politici Youtrend : Lega con FI e FdI può vincere in tutti i collegi uninominali : La fine del sodalizio tra Lega e Movimento Cinque Stelle è ormai definitiva, con Conte che ha dichiarato conclusa l'esperienza di governo. Resta da capire quali scenari si apriranno per l'Italia. C'è attesa per scoprire se davvero si riuscirà a costituire una nuova maggioranza parlamentare che potrebbe indurre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad affidare il mandato ad un potenziale nuovo premier, allontanando, per il momento, la ...

Sondaggi politici YouTrend : Lega - Fi e Fdi potrebbero avere la più grande maggioranza della storia : Matteo Salvini, nel corso del suo ultimo intervento in Senato, ha ribadito come, a suo avviso, l'Italia nel suo immediato futuro politico abbia un solo orizzonte possibile: elezioni il prima possibile. Una prospettiva che naturalmente non può che ingolosire una Lega che, stando a quelle che sono le rilevazioni dei Sondaggi, pare destinata a essere il partito candidato a stravincere la prossima tornata elettorale, con possibilità di guidare con ...

Sondaggi Youtrend : Lega - Fi e Fdi potrebbero avere la più grande maggioranza della storia : Matteo Salvini, nel corso del suo ultimo intervento in Senato, ha ribadito come, a suo avviso, l'Italia nel suo immediato futuro politico abbia un solo orizzonte possibile: elezioni il prima possibile. Una prospettiva che naturalmente non può che ingolosire una Lega che, stando a quelle che sono le rilevazioni dei Sondaggi, pare destinata a essere il partito candidato a stravincere la prossima tornata elettorale, con possibilità di guidare con ...