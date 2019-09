SONDAGGI POLITICI Lega sopra il 32% | flessione M5s Renzi ' colpisce' il Pd

SONDAGGI POLITICI - per il 70% degli elettori Matteo Renzi sarà un alleato inaffidabile : Secondo un Sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Raitre, il leader che ottiene più fiducia è Matteo Salvini, mentre il presidente del Consiglio Conte si colloca al secondo posto. Per il 70% dell'elettorato totale Renzi sarà un alleato inaffidabile, solo per il 21% sarà affidabile.Continua a leggere

SONDAGGI POLITICI : Lega sempre prima oltre il 30% - solo FdI col segno 'più' - Pd in calo : Nel corso della trasmissione Quarta Repubblica del 23 settembre sono stati diffusi gli ultimi risultati dei Sondaggi dell'istituto Tecné. Le percentuali diffuse raccontano come ancora una volta la Lega confermi il suo ruolo di primo partito con percentuali che vanno oltre il 30%. La notizia più positiva arriva per Giorgia Meloni che, nell'ultima rilevazione, è leader dell'unico partito che, rispetto all'ultima rilevazione di una settimana prima, ...

SONDAGGI POLITICI Swg - per gli elettori M5S Grillo è di centrosinistra : Sondaggi politici Swg, per gli elettori M5S Grillo è di centrosinistra Gli elettori pentastellati ne sono convinti, i principali leader del Movimento 5 Stelle sono di centrosinistra. E vi è una differenza tra la loro percezione e quella degli elettori comuni. Ma prima di tutto, chi sono i leader? Chi rappresenta l’anima del movimento? Per il 28% degli italiani e il 30% dei pentastellati è Grillo. Ma a sorpresa la maggioranza ...

SONDAGGI POLITICI/ Italia Viva al 5 - 4% : quali partiti "regalano" più voti a Renzi : SONDAGGI POLITICI: Lega primo partito con 33.6%, Italia Viva al 5,4%. quali sono i partiti che "regalano" più voti a quello di Matteo Renzi.

SONDAGGI POLITICI Euromedia : Conte bis - cala la fiducia rispetto al primo : Sondaggi politici Euromedia: Conte bis, cala la fiducia rispetto al primo Governo Conte I e Governo Conte II: gli italiani avevano più fiducia nell’esecutivo giallo-verde? Ne ha parlato a Tagadà, su La7, Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research. Stando agli ultimi Sondaggi politici elaborati dall’istituto, il governo Conte bis non ispira grandi consensi nell’elettorato. Per la Ghisleri la fiducia nel Conte II è più bassa del ...

SONDAGGI POLITICI elettorali : ottimo esordio per Italia Viva - Lega e M5S in calo : Si registrano dei cambiamenti nelle intenzioni di voto ai partiti. Il nuovo partito di Matteo Renzi rimescola le carte in gioco. Gli ultimi Sondaggi politici di SWG registrano un ottimo esordio per Italia Viva, che si piazza fin da subito al quinto posto, andando a togliere consensi al Partito Democratico, che si vede superare dal Movimento 5 Stelle. In cima c’è ancora la Lega, leggermente in flessione rispetto alla volta scorsa. SWG: il PD, ...

SONDAGGI POLITICI : effetto Renzi si abbatte sul Pd - M5S lo scavalca come secondo partito : L'uscita di Matteo Renzi dal partito Democratico provoca due scenari. Uno è immediato e rappresenta la necessità di capire effettivamente quanti parlamentari abbracceranno il progetto politico dell'ex Presidente del Consiglio e quanto, eventualmente, sotto il profilo politico Italia Viva (questo il nome del nuovo partito) potrà spostare gli equilibri in seno alle due camere in ottica maggioranza. L'altro, invece, riguarda il consenso potenziale ...

SONDAGGI POLITICI Demopolis : riduzione tasse e lavoro - le priorità degli italiani : Sondaggi politici Demopolis: riduzione tasse e lavoro, le priorità degli italiani Nell’incontro con i sindacati andato in scena due giorni fa, il premier Conte ha affermato che “l’alleggerimento della pressione fiscale a partire dalla riduzione delle tasse sul lavoro, una nuova agenda di investimenti verdi e un piano strutturale di interventi per il Sud sono priorità che siamo determinati a mettere al centro della prossima ...

SONDAGGI POLITICI : Salvini si guadagna la fiducia del 40% degli italiani e scavalca Conte : I Sondaggi politici rappresentano delle rilevazioni statistiche che vengono effettuate su dei campioni. Non tutti i protagonisti della scena politica rivolgono loro grande credito, ma c'è chi sostiene che Matteo Salvini abbia scelto di uscire dal governo nel momento in cui tutte le indagini demoscopiche rivelavano che, in caso di elezioni immediate, la Lega avrebbe vinto in maniera agevole. La storia recente insegna che così non è andata, ...

SONDAGGI POLITICI Euromedia Conte Bis : “assetto andava cambiato” : Sondaggi politici Euromedia Conte Bis: “assetto andava cambiato” Il governo Conte bis; l’addio di Renzi al PD e la formazione consequenziale di un nuovo partito, Italia Viva; la professione di un cambiamento politico che forse non c’è stato. Gli ultimi Sondaggi politici tentano di sondare l’umore dei cittadini e degli elettori italiani sulla credibilità del nuovo esecutivo, che però vede sempre gli stessi attori. Ospite a L’Aria ...

SONDAGGI POLITICI : nuovo partito di Renzi al 3 - 8% - il 32% teme ripercussioni sul governo : Sono passate ormai diverse ore da quando Matteo Renzi ha annunciato in maniera ufficiale la sua separazione del partito Democratico. Il suo nuovo partito si chiamerà Italia Viva e c'è attesa di capire quale sarà la sua valenza nell'ambito della scena politica italiana. Si tratterà di un tema da valutare sulla base di due livelli. Quello parlamentare, sul quale occorrerà quantificare il numero dei parlamentari che indosseranno la casacca del ...

