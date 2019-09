Sondaggi elettorali EMG | Italia Viva sale del 0 | 9% in una settimana | giù la Lega

Sondaggi elettorali Noto : Italia Viva di Renzi pesca al centro : Sondaggi elettorali Noto: Italia Viva di Renzi pesca al centro L’ultimo istituto a fotografare la forza elettorale del partito Renziano è Noto in un Sondaggio per Porta a Porta andato in onda durante la puntata del 25 settembre. Secondo Noto, Italia Viva raccoglie un consenso pari al 4,5%. Voti che arrivano in gran parte da Pd, Siamo Europei e +Europa. E infatti tutte e tre le formazioni politiche di centrosinistra perdono voti ...

Sondaggi elettorali Demos : : Sondaggi politici Demos: il Conte bis non piace al Nord Est Il popolo del Nord Est avrebbe preferito il voto al governo giallo rosso. A sostenerlo è un Sondaggio Demos per Il Gazzettino realizzato tra il 9 e il 14 settembre, quindi subito dopo l’inizio dei lavori del Conte bis sostenuto da Movimento 5 Stelle e Pd. Sondaggi politici Demos: A volere con forza le elezioni è la maggioranza degli elettori di centrodestra con ...

Sondaggi elettorali Bidimedia : centrodestra prima forza in Emilia Romagna : Sondaggi elettorali Bidimedia: centrodestra prima forza in Emilia Romagna Un centrodestra e un Pd in calo e un Movimento 5 Stelle in lenta ripresa. Questa la fotografia scattata dal Sondaggio Bidimedia realizzato tra il 14 e il 18 settembre. La rilevazione, essendo partita a metà mese, non prende in esame due forze centriste nate recentemente: Siamo Europei di Calenda e Italia Viva di Renzi. “Il quadro è parziale e solo dal prossimo ...

Sondaggi elettorali Piepoli : gradimento - il premier Conte davanti a tutti : Sondaggi elettorali Piepoli: gradimento, il premier Conte davanti a tutti Il gradimento del governo Conte bis sarebbe al 43% con un 50% di voti negativi secondo un Sondaggio dell’Istituto Piepoli per Povera Patria, talk show politico su Rai2, condotto da Annalisa Bruchi. Sondaggi elettorali Piepoli: gradimento, Conte stacca gli altri leader politici La fiducia nell’esecutivo giallorosso è inversamente proporzionale a quella ...

Sondaggi elettorali Ixè : Italia Viva fa più male al governo che al Pd : Sondaggi elettorali Ixè: Italia Viva fa più male al governo che al Pd L’arrivo sulla scena politica di Italia Viva di Matteo Renzi ha degli effetti sulla percezione di stabilità del governo giallo rosso. Nonostante l’ex premier abbia affermato che continuerà a sostenere il governo M5S-PD perché “ho attaccato io la spina”, la maggioranza degli Italiani (55%) intervistata da Ixè per Cartabianca, non crede che il Conte ...

Sondaggi elettorali Tecnè : gli elettori Pd e M5S benedicono l’accordo in Umbria : Sondaggi elettorali Tecnè: gli elettori Pd e M5S benedicono l’accordo in Umbria Nell’ultimo Sondaggio dell’istituto Tecnè per Quarta Repubblica andato in onda il 23 settembre, tutte le forze politiche, esclusi Fratelli d’Italia, perdono consenso rispetto alla rilevazione precedente. Il calo più consistente lo registra il Partito Democratico che paga l’addio di Matteo Renzi. I dem vedono andare via quasi quattro punti ...

Sondaggi elettorali Winpoll : Italia Viva esordisce al 6 - 4% - M5S già al 15 - 1% : Sondaggi elettorali Winpoll: Italia Viva esordisce al 6,4%, M5S già al 15,1% Sono tante le novità contenute nell’ultimo Sondaggio Winpoll realizzato per Il Sole 24 Ore tra il 18 e il 20 settembre. Partiamo dal centrodestra. Alcuni istituti danno in ripresa la Lega di Salvini (Termometro Politico e Tecnè), altri in calo. Sondaggi elettorali Winpoll: centrodestra in sofferenza Tra questi c’è Winpoll che vede la Lega perdere ...

Sondaggi elettorali Euromedia : Italia Viva al 5% - il Pd crolla al 17 - 6% : Sondaggi elettorali Euromedia: Italia Viva al 5%, il Pd crolla al 17,6% Nell’ultima settimana gli istituti demoscopici hanno cominciato a rilevare la forza elettorale del partito di Renzi. I valori di Italia Viva partono da un minimo del 3 ad un massimo del 5%. Tra chi sonda la creatura renziana intorno al 5% c’è Euromedia che si allinea a Demopolis ed Emg. Secondo l’istituto diretto da Alessandra Ghisleri, l’addio ...

Sondaggi elettorali Tecnè : il divorzio Renzi-Pd? Indebolisce il governo : Sondaggi elettorali Tecnè: il divorzio Renzi-Pd? Indebolisce il governo Per il 54% degli italiani la scelta di Renzi di uscire dal Pd e dare vita ad un suo partito, Indebolisce il governo. A sostenerlo è un Sondaggio Tecnè realizzato tra il 18 e il 19 settembre. Anche una cospicua percentuale di elettori di Pd (47%) e Movimento 5 Stelle (51%) ritiene l’addio di Renzi un problema per l’esecutivo giallo rosso. Sondaggi ...