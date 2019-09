Sole 24 Ore | Italia fanalino di coda in Europa per costruzione di nuovi stadi

Spagna - snaturare il mauSoleo di Franco è un grave errore. E non ci permette di fare i conti col passato : I monumenti, se li guardiamo con attenzione, sono sempre sgradevoli. Sono un pugno nello stomaco alla nostra arroganza di contemporanei, perché ci restituiscono una disdicevole e irriconoscibile immagine di noi stessi. Ci ricordano quello che eravamo, quello che verosimilmente anche noi stessi saremmo stati e forse ancor oggi siamo. Sono sempre – almeno in parte – la prova provata della nostra cattiva coscienza. Dagli archi degli ...

"Il multiplayer di Stadia sarà decisamente migliore rispetto a quello che si può ottenere dalle conSole" : A meno di due mesi dal debutto di Google Stadia, Jack Buser, Director of Games della piattaforma, è apparso sull'ultimo podcast di Kinda Funny per una lunga chat sul servizio di cloud gaming.Buser ha rivelato che ha lavorato per quattro anni a Stadia, mentre altri nello stesso progetto hanno aderito molto prima di lui. Ha anche osservato che Google Stadia offrirà un'esperienza multiplayer "decisamente migliore" rispetto a ciò che potreste ...

Il Sole 24 ore - anche il gruppo chiede al giudice di patteggiare. La difesa dell’ex direttore Napoletano : “Proscioglimento” : Deciderà il 29 ottobre il giudice per l’udienza preliminare sulle posizioni degli ex vertici e l’ex direttore de Il Sole 24 Ore imputati per aggiotaggio e false comunicazioni sociali. Dopo l’ex ad Donatella Treu e l’ex presidente Benito Benedini, anche il gruppo, imputato a Milano in base alla legge 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti nella vicenda sulle presunte irregolarità nei conti della società, ha chiesto ...

Eastshade : l'open world di esplorazione che ci farà vestire i panni di un pittore viaggiatore ha una data di uscita per conSole : L'isola di Eastshade attende di essere esplorata da un pittore viaggiatore, un ruolo che i giocatori assumeranno a ottobre in questo ispirato titolo. Eastshade è un gioco open world con particolare attenzione all'esplorazione e verrà pubblicato il 21 ottobre per PlayStation 4 e Xbox One.Lo sviluppatore Eastshade Studio ha anche condiviso un nuovissimo trailer, in occasione dell'annuncio, che potete vedere più in basso.Eastshade ha debuttato su ...

Batman tornerà a svolazzare a breve sulle conSole? Le indiscrezioni dallo sceneggiatore DC : Il Batman Day 2019 è stato celebrato soltanto due giorni fa, e ovviamente è stato il momento ideale per dare libero sfogo alle fantasie legate all'universo dell'Uomo Pipistrello. C'è chi, come Warner Bros Montreal, non ha perso occasione per cavalcare l'onda sfornando un teaser che ingolosisce i fan del supereroe, per quanto inequivocabilmente ciò non abbia fatto altro che infittire il mistero attorno al personaggio nella sua versione ...

Tumore al seno : l’assistente (virtuale) che non vi lascia Sole : Quali sono i principali fattori di rischioOggi di Tumore al seno si guarisce?Cosa fare per prevenirlo, quali esami medici?E se si scopre di esserne affette, cosa è meglio fare? Qual è l'atteggiamento giusto da tenere?Qual è l'atteggiamento giusto da tenere?Rispondete sinceramente: sapreste cosa fare se palpandovi il seno, scopriste un piccolo nodulo? E se ravvisaste delle anomalie nel colore e nella forma del capezzolo? Molto probabilmente la ...

Nintendo Switch Lite - ad un primo contatto rivela maggiore portabilità ma anche schermo e batterie migliorate rispetto alla conSole standard : Switch Lite, la versione only portable della console di Nintendo esordisce sul mercato in tre colori, rinuncia a docking station e pad separabili e si prepara a diventare il perfetto compagno da viaggio dei pendolari, vediamo ora nel dettaglio quali differenze si presentano rispetto alla console standard. Le caratteristiche che saltano subito all’occhio sono un monitor più piccolo ma migliorato, un peso minore e una batteria più performante, ...

Un Posto Al Sole : Protagonista Ha una Storia D’Amore Con Daniele Liotti! : Un Posto Al Sole: sapevate che un’attrice Protagonista è la fidanzata del bellissimo Daniele Liotti? Scopriamo insieme chi è la giovane fortunata! Cristina D’Alberto è conosciuta da tutti gli amanti di Un Posto al Sole. In realtà, l’attrice ha esordito in altri programmi televisivi ed ultimamente il suo nome si è sentito spesso nominare per via della relazione con Daniele Liotti. Ecco chi è davvero la fidanzata del noto ...

Catania - bambino di due anni muore dopo cinque ore in auto al Sole : il papà si è dimenticato di lasciarlo all’asilo : Un bambino di due anni è morto stamattina a Catania dopo essere stato per oltre cinque ore nell’auto del padre che si era dimenticato di lasciarlo all’asilo. L’uomo, 43 anni, è un dipendente amministrativo dell’università. È stata la moglie a chiamarlo, dopo essere andata all’asilo per prelevare il figlioletto. Il padre del bimbo si è precipitato trovando il piccolo esanime, lo ha portato al Policlinico dove i ...

