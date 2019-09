Sky Sport F1 | Diretta Esclusiva Gp Russia 26 - 29 Settembre In chiaro differita TV8

Antonio Conte - al centro dello speciale Sky Sport con Giorgio Porrà : Venerdì 27 settembre, alle 22.30 su Sky Sport Uno riparte “L’Uomo della Domenica”, il programma di storytelling scritto e condotto da Giorgio Porrà. La nuova stagione parte con Antonio Conte, neoallenatore...

Sky Sport MotoGP e TV8 - Diretta SuperBike Round Francia (27 - 29 Settembre ) : Affascinante, elettrizzante e imprevedibile: il Campionato del Mondo MOTUL FIM SuperBike sta entrando nelle battute finali con sole tre gare che mancano alla fine della stagione: a Magny - Cours è in programma l’ultimo Round europeo dell’anno per il Pirelli French Round. Mentre il campionato è ancora aperto, Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) ha la prima possibilità di portare a casa il quinto ...

Dall'Inghilterra - Sky Sports : il Manchester United sarebbe interessato a Dybala : La Juventus, in questo inizio stagione, sta migliorando nel gioco offensivo ma restano notevoli difficoltà in difesa, in particolar modo sulle palle inattive. Anche a Brescia è arrivato l'ennesimo gol, anche se l'errore in questo caso è stato del portiere bianconero che non è riuscito a respingere un tiro di Donnarumma. Attualmente la Juventus è al secondo posto preceduta dall'Inter, che ha conquistato la quinta vittoria in altrettante partite. ...

Il direttore di SkySport ringrazia Insigne : “Confronto acceso ma civile” : Botta e risposta tra Lorenzo Insigne e Marocchi avvenuto in diretta a Sky nel post partita di Napoli-Cagliari, dove il capitano azzurro non ha affatto apprezzato il commento sulla poca intensità messa in campo dalla squadra che il commentatore ha paragonato a quella delle amichevoli estive di Dimaro. Federico Ferri, direttore di Sky Sport, è intervenuto poco fa sui social per commentare proprio la risposta di Insigne “Da capitano, non era ...

Inter-Lazio - stasera 25 settembre la partita di Serie A in tv e streaming su Sky Sport : Tutto pronto per l'attesissimo incontro infrasettimanale di Serie A tra Inter e Lazio. La sfida, valida per la quinta giornata di campionato, mette di fronte due compagini con il bisogno di vincere per differenti ragioni. Da una parte ci sono i nerazzurri, ancora imbattuti, che cercano di non perdere punti per mantenere il primo posto in classifica. Dall'altra parte c'è la squadra allenata da mister Simone Inzaghi il cui andamento stagionale è ...

Sky Sport Serie A 5a Giornata - Diretta Esclusiva Palinsesto e Telecronisti (Inter - Lazio 4K) : Da martedì 24 settembre, a giovedì 26 settembre la Serie A TIM 2019/2020 torna in campo per la 5^Giornata del campionato. Saranno 7 gli incontri da seguire in Diretta Esclusiva sui canali Sky. Le restanti tre partite, Brescia-Juventus (martedì, ore 21), Fiorentina-Sampdoria (mercoledì 25, ore 21) e Spal-Lecce (mercoledì 25, ore 21), saranno trasmesse da DAZN anche sul...

F1 Singapore 2019 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Se è vero che non c'è due senza tre (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8), Charles Leclerc lo scoprirà a Singapore, dove ha colto la terza pole position di fila, la quinta del 2019. Primo in griglia, come in Belgio ed a Monza, dove erano seguite altrettante vittorie del 21enne monegasco, scintillante rookie della Formula 1. Che il proverbio sia rispettato se lo augura lui, se lo augura la Ferrari, dove si è ...

MotoGP Aragon 2019 - Gara - Diretta Sky Sport e in chiaro TV8 : Marc Marquez ( Diretta Sky Sport e in chiaro TV8) sempre dominatore della scena nel motomondiale. Per la quinta volta consecutiva ha fatto sua la pole sul circuito dove si correrà il gran premio di Aragon, 14/a prova stagionale della MotoGP. Il campione del mondo della Honda già ieri nelle prove libere aveva dato un assaggio della sua potenza, facendo il vuoto dietro di sé e rifilando un distacco enorme a tutti gli ...

Sky Sport Serie A 4a Giornata - Diretta Esclusiva Palinsesto e Telecronisti (Milan-Inter 209) : Da venerdì 20 settembre, a domenica 22 settembre la Serie A TIM 2019/2020 torna in campo per la 4^Giornata del campionato. Saranno 7 gli incontri da seguire in Diretta Esclusiva sui canali Sky. Le restanti tre partite, Milan-Inter (sabato 21, ore 20.45), Sassuolo-Spal (domenica 22, ore 12) e Lecce-Napoli (domenica 22, ore 15), saranno trasmesse da DAZN anche sul canale DAZN1,<a...

F1 Singapore 2019 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Mercedes e Red Bull, ovvero Lewis Hamilton e Max Verstappen, davanti a tutti nelle libere (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) del venerdì sul circuito di Singapore, che sarà teatro domenica della 15/a prova del mondiale di Formula 1. L'olandese prima e il britannico poi sono stati i migliori nelle due sessioni, infliggendo specie in serata pesanti distacchi a tutti gli altri, Ferrari in primis, con Sebastian Vettel che ha ...

MotoGP Aragon 2019 - Qualifiche - Diretta Sky Sport e in chiaro TV8 : La Yamaha (Diretta Sky Sport e in chiaro TV8) ha risposto con una tripletta nelle seconde libere (Maverick Vinales, Valentino Rossi e Fabio Quartararo davanti a tutti) al 'tempone' che Marc Marquez aveva ottenuto nelle prime, staccando lo stesso Vinales, secondo, di 1''617 millesimi: il suo 1'46»869 è rimasto il miglior crono della classifica combinata. Domani minaccia pioggia sul circuito di Aragon. Per questo era importante stare ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 20 - 23 Settembre 2019 : Calcio Estero 13 incontri in ESCLUSIVA tra il 20 e il 23 Settembre 2019PREMIER LEAGUE 6 incontri in diretta della sesta giornata Domenica super sfida a Londra CHELSEA - LIVERPOOL (live anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) BUNDESLIGA 7 incontri della quinta giornata...

Sky Sport F1 - Diretta Esclusiva Gp Singapore (19 - 22 Settembre). In chiaro differita TV8 : Dopo il GP di Monza, tinto di rosso Ferrari grazie alla vittoria di Leclerc, la Formula 1 riparte a Singapore. Si tratta del 15esimo GP della stagione, che prende il via nella settimana in cui è impegnato anche il Motomondiale, di scena ad Aragon. Proprio per la concomitanza con la gara di F1 è cambiato l'orario di partenza della gara di MotoGP (al via alle 13), mentre quella di F1 partirà alle 14.10. Potrete seguire il GP ...