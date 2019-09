Silvio Berlusconi Indagato Per l’Attentato a Maurizio Costanzo!

Stragi - Silvio Berlusconi indagato anche per il tentato omicidio del pentito Salvatore Contorno (quand’era già stato eletto premier) : È indagato per un tentato omicidio compiuto quando già sedeva a Palazzo Chigi. Ed è un omicidio che il quale – in linea teorica – non dovrebbe avere nulla a che fare. C’è anche il piano di morte del pentito Salvatore Contorno tra le accuse che hanno portato la procura di Firenze a iscrivere nel registro degli indagati il nome di Silvio Berlusconi. L’informazione è contenuta nella relazione di due pagine prodotta dagli ...

Silvio Berlusconi - ammutinamento FI : "Basta - stiamo con Salvini". Il contrordine sulla legge elettorale : Silvio Berlusconi ci ha ripensato. L'ordine ai consiglieri regionali di Forza Italia di astenersi sulla mozione della Lega per promuovere un referendum elettorale pro-maggioritario in primavera, ha ottenuto un contrordine. A voltare le spalle al Cavaliere, votando a favore e adeguandosi al diktat di

Sondaggio di Rado Fonda (Swg) : Silvio Berlusconi in caduta libera - è al 5 - 1% sotto Matteo Renzi al 5 - 4 : Silvio Berlusconi con Forza Italia vale meno di Matteo Renzi con il suo neonato partito Italia Viva. E' quanto emerge da una analisi di Rado Fonda, direttore di Swg. L'ultimo Sondaggio dà infatti Italia Viva al 5,4 per cento: "Non è tantissimo, ma neppure poco, è un consenso a caldo in cui è Fondame

Mafia - stragi del 1993 : indagato l'ex Premier Silvio Berlusconi : La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo d'indagine sulle stragi del 1993, e avrebbe iscritto nel registro degli indagati anche l'ex Premier Silvio Berlusconi. La notizia arriva direttamente da Palermo, in particolare proprio dai legali di Marcello Dell'Utri, ex senatore di Forza Italia, anch'egli coinvolto nel processo sulla cosiddetta trattativa "Stato - Mafia". Quella della difesa è stata una mossa che avrebbe consentito allo stesso ...

Ecco perché Silvio Berlusconi non va a testimoniare per difendere l'amico Dell'Utri : I messaggi mafiosi. I rapporti con i Graviano. Le pressioni per avere vantaggi legislativi durante il suo primo Governo. Pur di non rispondere a questi interrogativi l'ex Cavaliere svela ai giudici di essere indagato per le stragi del '93 Stragi del '93, Ecco come da un ex senatore Dc si arriva a Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri "

